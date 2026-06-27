Promover alimentação saudável, fortalecer a convivência social e devolver à pessoa idosa o protagonismo sobre suas escolhas. Foi com essa proposta que a Feira do Bem, criada pela Prefeitura de Jundiaí em outubro de 2025, conquistou a Menção Honrosa – 1º Lugar na categoria Relato de Experiência durante o 4º Seminário Internacional de Segurança Alimentar e Nutricional, realizado em Belo Horizonte (MG).

O reconhecimento foi concedido à apresentação “Feira do Bem: Nutrindo a Autonomia e a Dignidade na Melhor Idade”, que mostrou como a iniciativa integra segurança alimentar, fortalecimento da agricultura familiar, convivência social e promoção da autonomia da pessoa idosa. O seminário reuniu representantes de mais de 100 municípios brasileiros e de diversos países para compartilhar experiências inovadoras na área.

Desde sua implantação, a Feira do Bem já distribuiu cerca de 7,2 toneladas de frutas, verduras e legumes, beneficiando, em média, 135 idosos por mês. Somente entre janeiro e maio deste ano, foram realizados 379 atendimentos, com a entrega de 3.739,96 quilos de alimentos provenientes do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e do Banco de Alimentos. No último trimestre de 2025, outros 3.460 quilos já haviam sido destinados aos participantes.