Promover alimentação saudável, fortalecer a convivência social e devolver à pessoa idosa o protagonismo sobre suas escolhas. Foi com essa proposta que a Feira do Bem, criada pela Prefeitura de Jundiaí em outubro de 2025, conquistou a Menção Honrosa – 1º Lugar na categoria Relato de Experiência durante o 4º Seminário Internacional de Segurança Alimentar e Nutricional, realizado em Belo Horizonte (MG).
O reconhecimento foi concedido à apresentação “Feira do Bem: Nutrindo a Autonomia e a Dignidade na Melhor Idade”, que mostrou como a iniciativa integra segurança alimentar, fortalecimento da agricultura familiar, convivência social e promoção da autonomia da pessoa idosa. O seminário reuniu representantes de mais de 100 municípios brasileiros e de diversos países para compartilhar experiências inovadoras na área.
Desde sua implantação, a Feira do Bem já distribuiu cerca de 7,2 toneladas de frutas, verduras e legumes, beneficiando, em média, 135 idosos por mês. Somente entre janeiro e maio deste ano, foram realizados 379 atendimentos, com a entrega de 3.739,96 quilos de alimentos provenientes do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e do Banco de Alimentos. No último trimestre de 2025, outros 3.460 quilos já haviam sido destinados aos participantes.
A iniciativa vai além da entrega de alimentos: por meio da moeda social JAPI, conquistada com a participação em oficinas e atividades dos equipamentos socioassistenciais, os idosos escolhem os produtos que desejam levar para casa, fortalecendo a autonomia, a convivência e a dignidade.
Outro diferencial é a articulação entre diferentes políticas públicas. Parte dos alimentos é adquirida por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), fortalecendo a agricultura familiar do município. O abastecimento também é complementado pelo Entreposto Central de Abastecimento de Jundiaí (ECAJ), que destina alimentos em perfeitas condições de consumo, reduzindo o desperdício e ampliando o alcance da iniciativa.
A experiência foi apresentada pela secretária de Desenvolvimento e Assistência Social, Luciane Aparecida dos Santos Mosca, e pelo nutricionista Anderson Luis Porto de Brito, evidenciando como a integração entre assistência social, segurança alimentar, agricultura familiar e sustentabilidade produz resultados concretos para a população.
Para Luciane Mosca, o reconhecimento demonstra que políticas públicas inovadoras são aquelas que conseguem transformar a vida das pessoas de forma integrada.
“A Feira do Bem cria oportunidades para que os idosos convivam, participem, façam escolhas e mantenham sua autonomia. Esse reconhecimento mostra que, quando diferentes políticas públicas trabalham de forma articulada, conseguimos construir soluções mais eficientes, humanas e sustentáveis para a população. É um orgulho ver uma iniciativa de Jundiaí inspirando outras cidades.”
O prêmio reforça Jundiaí como referência em políticas públicas voltadas à segurança alimentar, ao envelhecimento ativo e ao fortalecimento da agricultura familiar, levando uma experiência desenvolvida no município para o cenário nacional e internacional.