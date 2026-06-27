Na madrugada deste sábado (27), policiais militares faziam patrulhamento nas imediações do Terminal Vila Arens, em Jundiaí, quando foram acionados pelo sistema de monitoramento para verificar a presença de três indivíduos em atitude suspeita nas proximidades do local.

Com as características dos suspeitos, conseguiram localizá-los. Era um adulto e dois adolescentes. Durante a revista, um dos adolescentes carregava um aparelho celular da marca Samsung e, quando questionado, afirmou que o celular tinha sido furtado de um homem que estava dormindo na estação de trem.

Os policiais conseguiram encontrar a vítima, que confirmou que estava dormindo no local, ocasião em que o aparelho foi furtado. O celular foi mostrado e ele e reconhecido.