Na madrugada deste sábado (27), policiais militares faziam patrulhamento nas imediações do Terminal Vila Arens, em Jundiaí, quando foram acionados pelo sistema de monitoramento para verificar a presença de três indivíduos em atitude suspeita nas proximidades do local.
Com as características dos suspeitos, conseguiram localizá-los. Era um adulto e dois adolescentes. Durante a revista, um dos adolescentes carregava um aparelho celular da marca Samsung e, quando questionado, afirmou que o celular tinha sido furtado de um homem que estava dormindo na estação de trem.
Os policiais conseguiram encontrar a vítima, que confirmou que estava dormindo no local, ocasião em que o aparelho foi furtado. O celular foi mostrado e ele e reconhecido.
Diante das circunstâncias, com indícios suficientes, o homem maior de idade recebeu voz de prisão pelo crime de crime de furto qualificado. Já os dois adolescentes tiveram reconhecida a prática de ato infracional análogo ao crime de furto qualificado e foram liberados aos pais, mediante compromisso de apresentação ao Ministério Público e à Vara da Infância e Juventude.
O aparelho celular, avaliado em R$ 500, foi entregue à vítima.