27 de junho de 2026
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VILA ARENS

Homem cochila no ponto e tem celular furtado por trio

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Os autores são um maior de idade, que responderá por furto qualificado, e dois menores, que foram entregues aos pais
Os autores são um maior de idade, que responderá por furto qualificado, e dois menores, que foram entregues aos pais

Na madrugada deste sábado (27), policiais militares faziam patrulhamento nas imediações do Terminal Vila Arens, em Jundiaí, quando foram acionados pelo sistema de monitoramento para verificar a presença de três indivíduos em atitude suspeita nas proximidades do local.

Com as características dos suspeitos, conseguiram localizá-los. Era um adulto e dois adolescentes. Durante a revista, um dos adolescentes carregava um aparelho celular da marca Samsung e, quando questionado, afirmou que o celular tinha sido furtado de um homem que estava dormindo na estação de trem.

Os policiais conseguiram encontrar a vítima, que confirmou que estava dormindo no local, ocasião em que o aparelho foi furtado. O celular foi mostrado e ele e reconhecido.

Diante das circunstâncias, com indícios suficientes, o homem maior de idade recebeu voz de prisão pelo crime de crime de furto qualificado. Já os dois adolescentes tiveram reconhecida a prática de ato infracional análogo ao crime de furto qualificado e foram liberados aos pais, mediante compromisso de apresentação ao Ministério Público e à Vara da Infância e Juventude.

O aparelho celular, avaliado em R$ 500, foi entregue à vítima.

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