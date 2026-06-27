Com o avanço do Brasil para as eliminatórias da Copa do Mundo, a transmissão dos jogos da seleção terá mais uma edição com o Copa no Centro, na Praça Governador Pedro de Toledo, a Praça da Matriz. Na próxima segunda-feira (29), às 14h, a Prefeitura de Jundiaí disponibilizará telão para que a população possa acompanhar gratuitamente o confronto entre Brasil e Japão.

Após o sucesso das transmissões da primeira fase da competição, o evento segue reunindo torcedores para acompanhar os jogos em um ambiente de convivência, lazer e incentivo à ocupação do Centro.

Além da transmissão em telão, o público poderá aproveitar uma programação especial com gastronomia de rua e dinâmicas, tornando a experiência ainda mais atrativa para toda a família.