Com o avanço do Brasil para as eliminatórias da Copa do Mundo, a transmissão dos jogos da seleção terá mais uma edição com o Copa no Centro, na Praça Governador Pedro de Toledo, a Praça da Matriz. Na próxima segunda-feira (29), às 14h, a Prefeitura de Jundiaí disponibilizará telão para que a população possa acompanhar gratuitamente o confronto entre Brasil e Japão.
Após o sucesso das transmissões da primeira fase da competição, o evento segue reunindo torcedores para acompanhar os jogos em um ambiente de convivência, lazer e incentivo à ocupação do Centro.
Além da transmissão em telão, o público poderá aproveitar uma programação especial com gastronomia de rua e dinâmicas, tornando a experiência ainda mais atrativa para toda a família.
A participação é gratuita e aberta a toda a população. O espaço contará novamente com esquema reforçado de segurança para garantir tranquilidade e conforto ao público durante a transmissão.
A iniciativa integra as ações de valorização do Centro, por meio do programa Centro da Gente, e busca proporcionar momentos de integração entre moradores e visitantes, fortalecendo o comércio local e movimentando a região durante os jogos da seleção brasileira.