27 de junho de 2026
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CONSUMIDOR

79% de quem compra medicamentos desconhece que há teto de preços

Por Redação | Procon-SP
| Tempo de leitura: 3 min
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Arquivo / Agência Brasil
Pesquisa desenvolvida pelo Procon-SP revela que metade dos consumidores troca remédios prescritos por opções mais baratas
Pesquisa desenvolvida pelo Procon-SP revela que metade dos consumidores troca remédios prescritos por opções mais baratas

Levantamento realizado pelo Procon-SP com 1.819 consumidores apontou que 1.538 compram medicamentos e destes quatro em cada cinco consumidores (79,1%) desconhecem que a maioria dos medicamentos possui um teto máximo de preço definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) e divulgado pela Anvisa por meio do Preço Máximo ao Consumidor (PMC). A pesquisa foi realizada entre 4 e 29 de maio de 2026 e analisou hábitos de compra, percepção sobre preços, automedicação, privacidade de dados e canais de aquisição de medicamentos.

O desconhecimento sobre a regulação dos preços ocorre mesmo em um cenário em que o custo dos medicamentos pesa significativamente no orçamento familiar. Entre os entrevistados que compram medicamentos, 88,10% afirmaram já ter deixado de adquirir algum medicamento devido ao preço e 94,93% disseram pesquisar valores antes da compra.

Outro dado que chama atenção é o crescimento da busca por alternativas mais econômicas. Quando recebem uma prescrição médica, 50,20% dos consumidores afirmam trocar o medicamento indicado por um genérico ou outra opção mais barata, enquanto apenas 31,73% compram exatamente o produto prescrito. Confira a pesquisa em: https://www.procon.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/06/Relat-Pesq-Comp-Med-2026.pdf

Entre os principais destaques da pesquisa:

  • Quase 30% dos que conhecem o PMC, afirmam não saber onde consultá-lo;
  • Para medicamentos sem prescrição, a experiência anterior (34,20%) e a recomendação do farmacêutico (27,18%) são os principais critérios de escolha;
  • A preferência exclusiva por grandes redes físicas caiu de 51,91% para 43,17% em um ano;
  • 71,20% fornecem o CPF sempre para obter descontos em farmácias;
  • 54,29% dizem não saber como essas informações são tratadas e 35,24% têm dúvidas sobre o assunto.

Comparação com 2025

A pesquisa também mostra mudanças no comportamento dos consumidores em relação ao ano anterior:

  • O desconhecimento sobre o teto de preços aumentou de 74,82% para 79,13%;
  • A percepção de que a publicidade induz à automedicação subiu de 66,10% para 70,35%;
  • O uso combinado de canais físicos e on-line avançou de 31,25% para 39,40%.

Informação para um consumo consciente

A consulta feita pelo Procon-SP aponta que as farmácias e drogarias precisam aprimorar a forma de explicar como os dados dos clientes são usados, tratados e guardados, e não apenas dizer que são necessários para a obtenção de descontos: se as informações são compartilhadas com laboratórios, convênios médicos ou redes hospitalares; se há monetização decorrente de eventuais compartilhamentos e outros esclarecimentos determinados pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

O Procon-SP reforça que o acesso à informação é um direito básico do consumidor e que a transparência no relacionamento com os clientes é essencial para garantir um consumo seguro, consciente e autônomo, sendo ainda uma estratégia de fidelização.

E ainda que os consumidores podem, e devem, pedir tais esclarecimentos sempre que seus dados pessoais forem solicitados.

A consulta, feita pelo Procon-SP com os consumidores que acessaram seu site entre os dias 9 de maio e 2 de junho, integra a atuação permanente do órgão oficial de defesa do consumidor do estado de São Paulo em educação para o consumo e elaboração de políticas públicas voltadas à harmonização das relações de consumo.

Cartilha

A pesquisa de preços e a atenção às informações sobre os medicamentos são medidas fundamentais para garantir economia, segurança e o uso adequado dos produtos de saúde. Confira a cartilha do Procon-SP sobre o tema em: https://www.procon.sp.gov.br/wp-content/uploads/2025/06/Cartilha_Medicamentos_Junho_2025.pdf

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