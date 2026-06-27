Levantamento realizado pelo Procon-SP com 1.819 consumidores apontou que 1.538 compram medicamentos e destes quatro em cada cinco consumidores (79,1%) desconhecem que a maioria dos medicamentos possui um teto máximo de preço definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) e divulgado pela Anvisa por meio do Preço Máximo ao Consumidor (PMC). A pesquisa foi realizada entre 4 e 29 de maio de 2026 e analisou hábitos de compra, percepção sobre preços, automedicação, privacidade de dados e canais de aquisição de medicamentos.

O desconhecimento sobre a regulação dos preços ocorre mesmo em um cenário em que o custo dos medicamentos pesa significativamente no orçamento familiar. Entre os entrevistados que compram medicamentos, 88,10% afirmaram já ter deixado de adquirir algum medicamento devido ao preço e 94,93% disseram pesquisar valores antes da compra.

Outro dado que chama atenção é o crescimento da busca por alternativas mais econômicas. Quando recebem uma prescrição médica, 50,20% dos consumidores afirmam trocar o medicamento indicado por um genérico ou outra opção mais barata, enquanto apenas 31,73% compram exatamente o produto prescrito. Confira a pesquisa em: https://www.procon.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/06/Relat-Pesq-Comp-Med-2026.pdf

Entre os principais destaques da pesquisa:

Quase 30% dos que conhecem o PMC, afirmam não saber onde consultá-lo;

Para medicamentos sem prescrição, a experiência anterior (34,20%) e a recomendação do farmacêutico (27,18%) são os principais critérios de escolha;

A preferência exclusiva por grandes redes físicas caiu de 51,91% para 43,17% em um ano;

71,20% fornecem o CPF sempre para obter descontos em farmácias;

54,29% dizem não saber como essas informações são tratadas e 35,24% têm dúvidas sobre o assunto.

Comparação com 2025