O Governo de São Paulo inicia, a partir de 1º de julho, a redução de tarifas em praças de pedágio de municípios como Jaguariúna, Águas da Prata, Estiva Gerbi, Espírito Santo do Pinhal, Itobi, Casa Branca, Mococa e Aguaí.

A maior redução será na praça de Jaguariúna, onde a tarifa passará de R$ 17,60 para R$ 8,80, queda de 50%. Também haverá redução em Águas da Prata, de R$ 6,30 para R$ 4,60, queda de 27%; Estiva Gerbi, de R$ 10,50 para R$ 7,80, queda de 26%; Espírito Santo do Pinhal, de R$ 13,10 para R$ 10,45, redução de 20%; e Itobi, de R$ 13,40 para R$ 10,75, também com queda de 20%.