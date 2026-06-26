A Seleção Brasileira enfrenta o Japão na segunda-feira (29) em jogo de mata-mata na Copa do Mundo 2026. A partida será às 14h, horário em que muitas pessoas estão em horário de trabalho, principalmente trabalhadores do comércio.

Os jogos da seleção mobilizam quase 100% dos brasileiros e apesar de muitos deles ocorrerem em dias e horários de expediente nas repartições públicas, nos comércios, nas fábricas, e todo o setor produtivo, não há consenso de feriado ou ponto facultativo em virtude da realização das partidas. Isso gera dúvidas nas empresas em relação aos horários de funcionamento e dispensa de colaboradores.

Segundo o presidente da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Jundiaí, Orlando Fabrício, no município não há determinações em relação ao assunto e sim recomendações. Segundo ele, pela legislação trabalhista, as empresas não são obrigadas a dispensar os colaboradores, mas deve valer o bom senso e o diálogo entre empregadores e empregados.