A Linha 7-Rubi terá alterações na operação neste domingo (28) para a realização de serviços na rede aérea. As intervenções ocorrerão durante toda a operação comercial, das 4h à meia-noite.

Os trens circularão em via única entre as estações Baltazar Fidélis e Francisco Morato, com embarque e desembarque realizados na mesma plataforma nos dois sentidos. Os intervalos médios serão de 20 minutos em toda a extensão da linha, entre Palmeiras-Barra Funda e Jundiaí.

A iniciativa visa a continuidade ao cronograma de modernização da infraestrutura ferroviária. De acordo com a TIC Trens, os passageiros devem ficar atentos aos avisos sonoros emitidos nos trens e estações, além das informações disponíveis nos cartazes informativos e nos canais oficiais da concessionária.