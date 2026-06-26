27 de junho de 2026
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MODERNIZAÇÃO

Linha 7-Rubi terá programação diferenciada no domingo (28)

Por Da redação | Tic Trens
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Tic Trens
Serviços na rede aérea integram o cronograma de melhorias da infraestrutura vinculadas ao projeto TIC Eixo Norte
Serviços na rede aérea integram o cronograma de melhorias da infraestrutura vinculadas ao projeto TIC Eixo Norte

A Linha 7-Rubi terá alterações na operação neste domingo (28) para a realização de serviços na rede aérea. As intervenções ocorrerão durante toda a operação comercial, das 4h à meia-noite.

Os trens circularão em via única entre as estações Baltazar Fidélis e Francisco Morato, com embarque e desembarque realizados na mesma plataforma nos dois sentidos. Os intervalos médios serão de 20 minutos em toda a extensão da linha, entre Palmeiras-Barra Funda e Jundiaí.

A iniciativa visa a continuidade ao cronograma de modernização da infraestrutura ferroviária. De acordo com a TIC Trens, os passageiros devem ficar atentos aos avisos sonoros emitidos nos trens e estações, além das informações disponíveis nos cartazes informativos e nos canais oficiais da concessionária.

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