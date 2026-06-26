O Espaço Maxi Comunidade, localizado no Maxi Shopping Jundiaí, recebe até o dia 5 de julho a exposição e venda de artesanatos em prol do Lar do Idoso. No local estão expostos trabalhos confeccionados por artesãs da região, como velas aromáticas, acessórios em resina, enfeites e acessórios para a Copa, eco bag e nécessaires, santos e oratórios, terços, pedras e incensos. As peças têm preço a partir de R$10.

O Lar do Idoso é uma instituição assistencial sem fins lucrativos e se constitui em um centro de convivência onde os idosos encontram alegria e acolhimento por meio de atividades lúdicas e pré-agendadas. O Lar está ampliando os cuidados com a construção do Centro Dia, um espaço onde os familiares poderão deixar seus entes queridos durante o dia, permitindo que possam trabalhar tranquilos. Para realizar a obra, é necessário a ajuda da comunidade e os valores arrecadados com a exposição serão revertidos para a construção.

Serviço

Exposição e venda de artesanatos em prol do Lar do Idoso

Data: Até 05/07

Horário: Funcionamento do shopping

Local: Espaço Maxi Comunidade - localizado no Piso 2 do Maxi Shopping (próximo à entrada G3 Leste)

Entrada gratuita!