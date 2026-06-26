O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP) fará no domingo (28) a verificação metrológica em radares instalados na rodovia Anhanguera no perímetro de Jundiaí e de Louveira.

A ação do órgão, que uma autarquia do Governo do Estado, vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania, e delegado ao Inmetro, terá início às 8h, nos seguintes endereços:

Rodovia SP-330, km 54, sentido norte/interior – em Jundiaí;

Rodovia SP-330, km 73, sentido sul/capital – em Louveira.

Segundo o Ipem-SP, o objetivo é verificar se a leitura dos radares está em conformidade com a velocidade permitida na via pública, bem como se a velocidade do veículo que o radar registra está correta e de acordo com a legislação.