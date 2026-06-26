Jundiaí recebeu nesta semana o médico pediatra, referência nacional na prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas entre crianças e adolescentes, João Paulo Becker Lotufo, conhecido como Dr. Bartô. Ele ministrou a palestra ‘O que pode alterar o caminho dos seus filhos ou alunos’ no auditório do Paço Municipal para representantes das áreas de Saúde, Educação, Assistência Social, integrantes de conselhos municipais, organizações da sociedade civil e instituições de ensino.
A iniciativa foi promovida pelo Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas (Comad), com apoio da Secretaria da Casa Civil, por meio da Diretoria de Conselhos. Na ocasião, o médico compartilhou com os presentes conhecimento, experiências e alertas sobre um desafio que preocupa famílias, educadores e profissionais de saúde em todo o país.
Prevenção e sinais de uso
Doutor em pediatria pela Universidade de São Paulo (USP), Dr. Bartô tornou-se uma voz reconhecida nacionalmente na defesa de políticas públicas de prevenção e na orientação de famílias e educadores sobre os riscos da iniciação precoce ao consumo dessas substâncias. Durante a palestra, o especialista destacou que a prevenção deve começar muito antes de surgir qualquer sinal de uso, por meio do diálogo constante, da informação qualificada e do fortalecimento dos vínculos familiares e escolares.
“Precisamos entender que a prevenção não acontece apenas quando surge um problema. Ela começa no cotidiano, na conversa dentro de casa, na escola e nos exemplos que oferecemos às crianças e adolescentes. Quanto mais cedo construirmos fatores de proteção, maiores serão as chances de afastá-los dos riscos relacionados ao álcool, ao tabaco e às outras drogas”, destacou o Dr. Bartô.
Idade de experimentação
O médico também chamou atenção para a redução da idade de experimentação de algumas substâncias e para os impactos que o uso precoce pode causar no desenvolvimento físico, emocional e cognitivo dos jovens. Para a presidente do Comad, Sônia Viscaino, trazer um especialista com reconhecimento nacional para Jundiaí contribui para fortalecer o trabalho de conscientização e prevenção desenvolvido no município.
“A presença do Dr. Bartô representa uma oportunidade valiosa para ampliar o conhecimento dos profissionais que atuam diretamente com crianças, adolescentes e famílias. Nosso objetivo é estimular a reflexão e fortalecer uma rede de prevenção cada vez mais preparada para enfrentar esse desafio de forma integrada”, afirmou Sônia.
O encontro reforçou a importância da atuação conjunta entre poder público, instituições de ensino, entidades e sociedade civil na construção de estratégias capazes de proteger crianças e adolescentes e promover uma cultura permanente de prevenção.