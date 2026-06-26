Jundiaí recebeu nesta semana o médico pediatra, referência nacional na prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas entre crianças e adolescentes, João Paulo Becker Lotufo, conhecido como Dr. Bartô. Ele ministrou a palestra ‘O que pode alterar o caminho dos seus filhos ou alunos’ no auditório do Paço Municipal para representantes das áreas de Saúde, Educação, Assistência Social, integrantes de conselhos municipais, organizações da sociedade civil e instituições de ensino.

A iniciativa foi promovida pelo Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas (Comad), com apoio da Secretaria da Casa Civil, por meio da Diretoria de Conselhos. Na ocasião, o médico compartilhou com os presentes conhecimento, experiências e alertas sobre um desafio que preocupa famílias, educadores e profissionais de saúde em todo o país.

Prevenção e sinais de uso

Doutor em pediatria pela Universidade de São Paulo (USP), Dr. Bartô tornou-se uma voz reconhecida nacionalmente na defesa de políticas públicas de prevenção e na orientação de famílias e educadores sobre os riscos da iniciação precoce ao consumo dessas substâncias. Durante a palestra, o especialista destacou que a prevenção deve começar muito antes de surgir qualquer sinal de uso, por meio do diálogo constante, da informação qualificada e do fortalecimento dos vínculos familiares e escolares.