27 de junho de 2026
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ESPORTE ABERTO

Festijun movimenta quatro modalidades esportivas neste sábado

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Os eventos do Festijun deste sábado serão abertas ao público, com entrada gratuita
Os eventos do Festijun deste sábado serão abertas ao público, com entrada gratuita

Neste sábado (27) quatro eventos do Festival Time Jundiaí (Festijun) vão movimentar o cenário esportivo no município. A partir das 8h, ocorrerão os jogos de futsal e futebol de campo em dois centros esportivos, simultaneamente: CECE Aramis Polli (Vila Hortolândia) e CECE Francisco Dal Santo (Vila Rami). Ambos reunirão alunos de 9 a 11 anos do programa ‘Escola de Esporte’ (crianças e adolescentes em fase de iniciação esportiva), da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

No mesmo horário, está marcado o Festijun de handebol, também do ‘Escola de Esporte’, só que no CECE Romão de Souza (Colônia). Às 8h terá início o Festijun de voleibol master, que terá como palco o CECE Pedro Raymundo (Vila Rio Branco). Este evento é do programa ‘Esporte Maior’, voltado a adultos acima de 18 anos.

Todos os eventos do Festijun deste sábado serão abertas ao público, com entrada gratuita.

Serviço

CECE Aramis Polli – Rua Dr. Benedito de Godói Ferraz, 508 – Vila Hortolândia
CECE Francisco Dal Santo – Rua Cica, 1.345 – Vila Rami
CECE Romão de Souza – Rua Luís Benachio, s/nº – Colônia
CECE Pedro Raymundo – Rua Tiradentes, 50 – Vila Rio Branco

Eventos do Time Jundiaí neste final de semana

Sábado – 27/06

Peama – 9º Futebol Possível
7h – CECE Pedro Raymundo – Rua Tiradentes, 50 – Vila Rio Branco Vôlei de Praia – 4º Circuito AEA
7h30 – Oasis Eventos – São Carlos/SP Beach Tennis
8h – Praia da Enseada – Guarujá/SP Futebol Feminino (Sub-13)
12h – Estádio Municipal da Aclimação Jack Marin Rua Muniz de Sousa, 1.119 – São Paulo/SP Voleibol Feminino (Sub-14 e Sub-15)
14h – CECE Antônio de Lima – Rua Benedito Souza Costa, 11 – Agapeama Basquete Masculino (Sub-15)
17h – Sorocaba Basquete x Time Jundiaí – Sorocaba/SP

Domingo – 28/06

Caminhada dos 30 Anos do Peama
9h – Mundo das Crianças – Casa da Árvore Rod. João Cereser – Km 66 – Jundiaí/SP Handebol – Liga do Interior
9h30 – Ginásio de Esportes Aristides Pisoni – Americana/SP Voleibol Feminino (Sub-19)
10h – Escola Estadual Patriarca da Independência – Vinhedo/SP Tênis de Mesa – Liga Digital
8h – Associação Cultural Esportiva Agrícola Suzano – Suzano/SP

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