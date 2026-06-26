Neste sábado (27) quatro eventos do Festival Time Jundiaí (Festijun) vão movimentar o cenário esportivo no município. A partir das 8h, ocorrerão os jogos de futsal e futebol de campo em dois centros esportivos, simultaneamente: CECE Aramis Polli (Vila Hortolândia) e CECE Francisco Dal Santo (Vila Rami). Ambos reunirão alunos de 9 a 11 anos do programa ‘Escola de Esporte’ (crianças e adolescentes em fase de iniciação esportiva), da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
No mesmo horário, está marcado o Festijun de handebol, também do ‘Escola de Esporte’, só que no CECE Romão de Souza (Colônia). Às 8h terá início o Festijun de voleibol master, que terá como palco o CECE Pedro Raymundo (Vila Rio Branco). Este evento é do programa ‘Esporte Maior’, voltado a adultos acima de 18 anos.
Todos os eventos do Festijun deste sábado serão abertas ao público, com entrada gratuita.
Serviço
CECE Aramis Polli – Rua Dr. Benedito de Godói Ferraz, 508 – Vila Hortolândia
CECE Francisco Dal Santo – Rua Cica, 1.345 – Vila Rami
CECE Romão de Souza – Rua Luís Benachio, s/nº – Colônia
CECE Pedro Raymundo – Rua Tiradentes, 50 – Vila Rio Branco
Eventos do Time Jundiaí neste final de semana
Sábado – 27/06
Peama – 9º Futebol Possível
7h – CECE Pedro Raymundo – Rua Tiradentes, 50 – Vila Rio Branco Vôlei de Praia – 4º Circuito AEA
7h30 – Oasis Eventos – São Carlos/SP Beach Tennis
8h – Praia da Enseada – Guarujá/SP Futebol Feminino (Sub-13)
12h – Estádio Municipal da Aclimação Jack Marin Rua Muniz de Sousa, 1.119 – São Paulo/SP Voleibol Feminino (Sub-14 e Sub-15)
14h – CECE Antônio de Lima – Rua Benedito Souza Costa, 11 – Agapeama Basquete Masculino (Sub-15)
17h – Sorocaba Basquete x Time Jundiaí – Sorocaba/SP
Domingo – 28/06
Caminhada dos 30 Anos do Peama
9h – Mundo das Crianças – Casa da Árvore Rod. João Cereser – Km 66 – Jundiaí/SP Handebol – Liga do Interior
9h30 – Ginásio de Esportes Aristides Pisoni – Americana/SP Voleibol Feminino (Sub-19)
10h – Escola Estadual Patriarca da Independência – Vinhedo/SP Tênis de Mesa – Liga Digital
8h – Associação Cultural Esportiva Agrícola Suzano – Suzano/SP