Neste sábado (27) quatro eventos do Festival Time Jundiaí (Festijun) vão movimentar o cenário esportivo no município. A partir das 8h, ocorrerão os jogos de futsal e futebol de campo em dois centros esportivos, simultaneamente: CECE Aramis Polli (Vila Hortolândia) e CECE Francisco Dal Santo (Vila Rami). Ambos reunirão alunos de 9 a 11 anos do programa ‘Escola de Esporte’ (crianças e adolescentes em fase de iniciação esportiva), da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

No mesmo horário, está marcado o Festijun de handebol, também do ‘Escola de Esporte’, só que no CECE Romão de Souza (Colônia). Às 8h terá início o Festijun de voleibol master, que terá como palco o CECE Pedro Raymundo (Vila Rio Branco). Este evento é do programa ‘Esporte Maior’, voltado a adultos acima de 18 anos.

Todos os eventos do Festijun deste sábado serão abertas ao público, com entrada gratuita.

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