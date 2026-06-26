A feira incentiva a adoção de animais adultos, que precisam de um lar, de uma família que os ame, para demonstrar todo o seu carinho, dedicação e gratidão. Eles são perfeitamente capazes de aprender e de responder a reforços positivos. Pets adultos têm mais foco, prestam mais atenção, já passaram da “fase da destruição”, são mais tranquilos, tendem a se adaptar e a acompanhar a rotina mais facilmente. Além disso, o adotante já conhece o seu tamanho. Para os adotantes de pets adultos, haverá alguns benefícios na feira.

O Grupo Adoção e Afeto fará uma feira de adoções no sábado (27), das 11h às 15h, no Hall da Entrada G2 Leste do Maxi Shopping Jundiaí. O evento terá cães e gatos adultos, castrados, vermifugados, vacinados e microchipados, além de filhotes de cães e gatos. Todos os adotantes ganham uma consulta grátis com a veterinária parceira do grupo.

Para adotar é necessário levar RG, CPF e comprovante de residência. Também é preciso responder a um questionário que envolve o conhecimento sobre a responsabilidade que envolve ter um pet, as condições de cuidado e se o adotante entende as necessidades do animal. O grupo fornece orientações sobre os primeiros cuidados e onde a pessoa pode adquirir ração, caminha e outros itens. A taxa de adoção é de R$ 100.

As pessoas também podem fazer doações espontâneas, sempre bem-vindas para custeio dos animais resgatados e tratados pela ONG. Caso a pessoa adote um filhote com menos de cinco meses, ele só poderá ir para casa no dia da feira com o compromisso de levá-lo para castrar no dia e horário pré-agendados.

Serviço

Feira de Adoção de Animais do Grupo Adoção e Afeto

Dia: 27 de junho

Horário: das 11h às 15h

Local: Hall da Entrada G2 Leste do Maxi Shopping

Endereço: avenida Antônio Frederico Ozanan, nº 6000 – Vila Rio Branco

Entrada franca no evento