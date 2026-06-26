O Procon Jundiaí, em parceria com o Detran-SP, realizou nesta semana uma ação de orientação e acompanhamento em revendedoras de veículos da cidade. A iniciativa teve como objetivo reforçar boas práticas no setor, além de verificar informações relacionadas à documentação dos veículos, dos estabelecimentos e ao cumprimento das normas que garantem mais transparência e segurança aos consumidores. As lojas devem estar regularmente cadastradas no Registro Nacional de Veículos em Estoque (Renave).

Na ação, as equipes orientaram os comerciantes sobre a correta divulgação dos preços dos veículos em exposição e a disponibilização do Código de Defesa do Consumidor em local de fácil acesso ao público. Também foram prestados esclarecimentos para auxiliar os estabelecimentos na adequação de eventuais pendências, contribuindo para um ambiente de negócios mais seguro e transparente para consumidores e comerciantes.

Segundo o diretor do Procon Jundiaí, Marcelo Canale, antes de fechar a compra de um veículo, o indivíduo deve exigir a Consulta de Débitos contida no extrato Renave do veículo. “Neste extrato, devem constar os números da placa, chassi e do Renavam iguais ao do carro. Quanto à data de entrada no estoque do estabelecimento, ela deve ser de até 30 dias de quando a compra foi feita pelo lojista”, ressaltou Canale.