No Dia Nacional do Diabetes, celebrado nesta sexta-feira (26), a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) reforça a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e da adoção de hábitos saudáveis para o controle da doença.

Em 2025, foram registrados 108.174 procedimentos clínicos na rede SUS ambulatorial relacionados à diabetes no estado, um aumento de aproximadamente 97% em comparação com 2024, quando foram contabilizados 54.974 atendimentos. Em relação aos atendimentos hospitalares, foram registradas 26.426 internações em 2025 e 23.611 em 2024, representando um aumento de 12%.

Em 2026, de janeiro a abril, foram registrados 48.178 atendimentos ambulatoriais e 8.107 atendimentos hospitalares por diabetes.

Estilo de vida explica crescimento dos casos