Com a chegada das temperaturas mais baixas, muitas pessoas reduzem o ritmo ou até interrompem a prática de atividades físicas, mas especialistas alertam que manter o corpo em movimento traz benefícios para a saúde, desde que alguns cuidados sejam adotados.
Segundo a educadora física Liciana Rossi o frio interfere tanto no desempenho quanto na segurança durante a prática de exercícios. Isso ocorre porque as baixas temperaturas provocam maior rigidez muscular e articular, reduzindo a mobilidade e exigindo uma preparação mais cuidadosa, mas é preciso persistência.
Um dos principais cuidados nesta época do ano é o aquecimento. “O corpo demora mais para atingir a temperatura ideal para se movimentar de forma eficiente, tornando fundamental dedicar alguns minutos à preparação antes de iniciar a atividade principal. Quanto mais frio, maior deve ser o aquecimento.”
A estudante Manuella Palermo, de 22 anos, mantém uma rotina regular de treinos na academia e conhece bem os desafios de manter a rotina de exercícios nos dias mais frios. “Tenho vontade apenas de ir para casa, tomar um banho quente e dormir, mas a constância na atividade física faz toda a diferença, então mentalizo meu objetivo e foco nele”, relata.
Manuella Palermo mantém a rotina de treinos e destaca os benefícios mentais
A sensação de dores musculares e articulares também costuma ser mais frequente nos meses frios. Isso acontece porque o organismo reage às baixas temperaturas tentando conservar calor, o que pode deixar músculos, tendões e articulações menos flexíveis. Em pessoas idosas ou que já convivem com problemas articulares, esse desconforto pode ser ainda mais perceptível.
Sem desistir
A recomendação para treinos em dias frios é utilizar roupas adequadas para manter a temperatura corporal, além de proteger regiões mais sensíveis ao frio, como mãos, cabeça e orelhas. Peças térmicas, corta-ventos e acessórios esportivos podem ajudar a tornar a prática mais confortável.
Liciana ressalta ainda que o aquecimento deve ser adaptado à atividade escolhida. “Se for correr, caminhe antes. Movimentos progressivos ajudam a preparar o corpo para o esforço físico, reduzindo o risco de lesões”,orienta.
Para tornar os treinos mais agradáveis durante o inverno, Manuella costuma apostar em exercícios mais intensos. “Em dias frios gosto de fazer cardio (exercícios aeróbicos) de maior intensidade, transpirar mais e sentir o corpo quente”, afirma. Ela também chama atenção para os cuidados após o treino. “Um dos cuidados que tenho em dias frios é na hora de ir embora, mesmo que o corpo esteja quente, é importante se agasalhar bem para sair da academia e não ter choque térmico”, diz.
Os ganhos, segundo a estudante, vão além da saúde física. “Os benefícios são mais mentais, me sinto verdadeiramente focada em mim e nos meus resultados. Estou fazendo esforço por mim, indo contra minha própria mente. Depois que você vai na academia ou praticar seus esportes em dias frios ou chuvosos, a sensação é de que nada te abala!”, comenta.
Natação pode continuar
A natação também não precisa ser interrompida durante o inverno. Segundo Liciana, a modalidade continua oferecendo benefícios cardiovasculares, musculares e respiratórios ao longo de todo o ano.
“Não é porque está frio que vai parar de treinar natação”, comenta. A recomendação é respeitar o período de adaptação à temperatura da água e utilizar estruturas adequadas, como piscinas aquecidas ou ambientes climatizados quando possível.
Para quem pensa em deixar os treinos para quando o frio passar, Manuella deixa um conselho: “Vença sua mente, não interrompa o hábito que construiu. O esforço que está fazendo é por você e por sua saúde. Se você não fizer esses esforços por você, ninguém mais pode”.