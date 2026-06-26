Com a chegada das temperaturas mais baixas, muitas pessoas reduzem o ritmo ou até interrompem a prática de atividades físicas, mas especialistas alertam que manter o corpo em movimento traz benefícios para a saúde, desde que alguns cuidados sejam adotados.

Segundo a educadora física Liciana Rossi o frio interfere tanto no desempenho quanto na segurança durante a prática de exercícios. Isso ocorre porque as baixas temperaturas provocam maior rigidez muscular e articular, reduzindo a mobilidade e exigindo uma preparação mais cuidadosa, mas é preciso persistência.

Um dos principais cuidados nesta época do ano é o aquecimento. “O corpo demora mais para atingir a temperatura ideal para se movimentar de forma eficiente, tornando fundamental dedicar alguns minutos à preparação antes de iniciar a atividade principal. Quanto mais frio, maior deve ser o aquecimento.”