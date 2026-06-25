O Departamento de Água e Esgoto (Dae) de Jundiaí participou nesta quinta-feira (25) da premiação da campanha ‘Óleo do Bem’, realizada na Emeb Ramiro de Araújo, escola vencedora do semestre. A instituição arrecadou 252 litros de óleo de cozinha usado – volume que contribuiu para preservar aproximadamente 6,3 milhões de litros de água da contaminação.
Ao todo, o primeiro semestre da campanha registrou a coleta de 4.394 litros de óleo usado, que deixaram de ser descartados de forma inadequada no meio ambiente. Com todo o óleo coletado, foram preservados cerca de 109,8 milhões de litros de água – já que cada litro de óleo pode contaminar até 25 mil litros de água. Além disso, 4.394 barras de sabão ecológico foram entregues à comunidade e 2.585 garrafas PET foram encaminhadas para reciclagem.
A premiação
A cerimônia reuniu alunos, a gerente de Gestão Ambiental da Dae, Maria Carolina Dutra, e a encarregada de Educação Ambiental, Cláudia Debroi, a secretária de Educação, Priscila Alves, além de representantes das demais escolas premiadas, da Companhia Saneamento de Jundiaí (CSJ) e do projeto ‘Óleo do Bem’.
“Esse projeto é uma grande oportunidade para a Dae, junto com a comunidade e os parceiros, dar essa oportunidade de as crianças e suas famílias exercerem a cidadania ambiental. Uma ação como esta reúne diversos fatores e evita o descarte irregular do óleo nas redes”, destacou Claudia Debroi.
A diretora da Emeb Ramiro de Araújo, Ana Paula dos Santos, celebrou o resultado. “Essa premiação não é apenas o encerramento de uma gincana, mas sim o reflexo da participação ativa de nossas crianças e da comunidade, que entenderam que cada gota de óleo arrecadado é um gesto de amor ao nosso planeta”, afirmou.
As cinco escolas municipais com maior arrecadação foram reconhecidas com prêmios como kits de jardinagem, livros e uma visita ao Mundo das Crianças.
Projeto ‘Óleo do Bem’
O programa ‘Óleo do Bem’ é desenvolvido em Jundiaí em a parceria com a Dae, CSJ, GL Foods, Instituto Triângulo, TV Tem e Prefeitura de Jundiaí. Além das escolas, a população pode contribuir levando o óleo de cozinha usado ao Parque da Cidade e aos Postos de Atendimento da Dae, que funcionam como pontos fixos de coleta ao longo do ano. A cada litro de óleo entregue, o participante recebe uma barra de sabão ecológico. Para encontrar o ponto de coleta mais próximo, acesse oleodobem.com.