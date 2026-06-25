O Departamento de Água e Esgoto (Dae) de Jundiaí participou nesta quinta-feira (25) da premiação da campanha ‘Óleo do Bem’, realizada na Emeb Ramiro de Araújo, escola vencedora do semestre. A instituição arrecadou 252 litros de óleo de cozinha usado – volume que contribuiu para preservar aproximadamente 6,3 milhões de litros de água da contaminação.

Ao todo, o primeiro semestre da campanha registrou a coleta de 4.394 litros de óleo usado, que deixaram de ser descartados de forma inadequada no meio ambiente. Com todo o óleo coletado, foram preservados cerca de 109,8 milhões de litros de água – já que cada litro de óleo pode contaminar até 25 mil litros de água. Além disso, 4.394 barras de sabão ecológico foram entregues à comunidade e 2.585 garrafas PET foram encaminhadas para reciclagem.

A premiação

A cerimônia reuniu alunos, a gerente de Gestão Ambiental da Dae, Maria Carolina Dutra, e a encarregada de Educação Ambiental, Cláudia Debroi, a secretária de Educação, Priscila Alves, além de representantes das demais escolas premiadas, da Companhia Saneamento de Jundiaí (CSJ) e do projeto ‘Óleo do Bem’.