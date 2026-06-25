Nesta sexta-feira (26) o programa ‘Bom Prato’, unidade Jundiaí, vai servir opções típicas da Alemanha. A iniciativa integra o ambiente dos restaurantes populares ao clima da Copa do Mundo, com refeições inspiradas em países que disputam o mundial, servindo refeições balanceadas e saborosas à população.

O prato desta sexta será o goulash suíno, comida típica alemã que nada mais é que um ensopado de carne de porco cozida lentamente, marcada pelo sabor intenso da páprica doce ou picante. O prato é de origem húngara, mas acabou se tornando um clássico popular na culinária alemã.

Para as próximas sextas-feiras, até dia 17 de julho, serão servidos pratos típicos dos Estados Unidos (3/7), Portugal (10/7) e da França (17/7). Além disso, os restaurantes populares estão enfeitados com decorações temáticas e contam com informações culturais dos países representados em cada sexta-feira.