26 de junho de 2026
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NESTA SEXTA (26)

Bom Prato Copa: unidade de Jundiaí tem opção típica alemã

Por Da redação | Agência São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Governo de São Paulo
O prato desta sexta será o goulash suíno, um ensopado de carne de porco cozida lentamente
O prato desta sexta será o goulash suíno, um ensopado de carne de porco cozida lentamente

Nesta sexta-feira (26) o programa ‘Bom Prato’, unidade Jundiaí, vai servir opções típicas da Alemanha. A iniciativa integra o ambiente dos restaurantes populares ao clima da Copa do Mundo, com refeições inspiradas em países que disputam o mundial, servindo refeições balanceadas e saborosas à população.

O prato desta sexta será o goulash suíno, comida típica alemã que nada mais é que um ensopado de carne de porco cozida lentamente, marcada pelo sabor intenso da páprica doce ou picante. O prato é de origem húngara, mas acabou se tornando um clássico popular na culinária alemã.

Para as próximas sextas-feiras, até dia 17 de julho, serão servidos pratos típicos dos Estados Unidos (3/7), Portugal (10/7) e da França (17/7). Além disso, os restaurantes populares estão enfeitados com decorações temáticas e contam com informações culturais dos países representados em cada sexta-feira.

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