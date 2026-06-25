A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Jundiaí recebe nesta sexta-feira (26) o selo ‘Amigo da Pessoa com TEA’. A cerimônia de entrega será realizada às 15h, na sede do Centro TEA Paulista, um espaço de referência para o atendimento especializado localizado na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo.
O reconhecimento é concedido pelo Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a 138 contemplados. Esta é a segunda edição do prêmio que busca valorizar e destacar empresas privadas, instituições públicas municipais e estaduais, além de Organizações da Sociedade Civil com atuação no estado de São Paulo, que desenvolvem ações e projetos voltados à inclusão e valorização das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
Seleção dos premiados
As entidades contempladas com o Selo foram selecionadas após avaliação realizada pelo comitê gestor do Plano Estadual Integrado para Pessoas com Transtorno do Espector Autista (PEIPTEA).
Critérios
- Relevância da iniciativa para o público com TEA;
- Grau de acessibilidade e inclusão;
- Potencial de propagação, sustentabilidade da ação, clareza e consistência das informações prestadas.
Além de reconhecer ações em áreas como acessibilidade, inclusão escolar, social, cultural e esportiva, atendimento humanizado e capacitação de equipes, a comissão também avaliou o potencial de continuidade da iniciativa. Para isso, foi verificado se há apoio institucional, recursos estáveis, parcerias consolidadas ou engajamento comunitário.
Serviço
Entrega oficial do Selo “Amigo da Pessoa com TEA”
Data: 26/6
Horário: 15h
Local: Centro Tea Paulista - Rua Galileo Emendabili, 99 – Vila Leopoldina – São Paulo – SP (próximo à estação Vila Leopoldina da CPTM)