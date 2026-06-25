A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Jundiaí recebe nesta sexta-feira (26) o selo ‘Amigo da Pessoa com TEA’. A cerimônia de entrega será realizada às 15h, na sede do Centro TEA Paulista, um espaço de referência para o atendimento especializado localizado na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo.

O reconhecimento é concedido pelo Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a 138 contemplados. Esta é a segunda edição do prêmio que busca valorizar e destacar empresas privadas, instituições públicas municipais e estaduais, além de Organizações da Sociedade Civil com atuação no estado de São Paulo, que desenvolvem ações e projetos voltados à inclusão e valorização das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Seleção dos premiados

As entidades contempladas com o Selo foram selecionadas após avaliação realizada pelo comitê gestor do Plano Estadual Integrado para Pessoas com Transtorno do Espector Autista (PEIPTEA).