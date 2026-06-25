Jundiaí participou nessa quarta-feira (24) em Campinas, do encontro da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP). O evento reuniu lideranças de diferentes regiões do país para discutir pautas prioritárias para o futuro das cidades. Representaram o município o prefeito Gustavo Martinelli, também presidente da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), e o secretário de Finanças, Lucas Lusvarghi.

“Jundiaí está localizada entre São Paulo e Campinas, em uma região estratégica para o desenvolvimento econômico do Estado. Nossa Região Metropolitana reúne aproximadamente um milhão de habitantes, possui forte vocação logística, industrial, tecnológica e de serviços, e acompanha com atenção todas as transformações que impactam a capacidade dos municípios de investir e prestar serviços à população”, disse o prefeito.

Além de Campinas, cidade anfitriã, participaram do encontro representantes de municípios como São Paulo, Santo André, Piracicaba, Florianópolis, Rio de Janeiro, Uberlândia e Porto Alegre, entre outros. Ao longo da programação, os gestores debateram temas com impacto direto na gestão e no planejamento das cidades, como os desdobramentos da Reforma Tributária para os municípios, a regulamentação do novo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e propostas voltadas ao financiamento e à sustentabilidade do transporte público coletivo.