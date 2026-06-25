A experiência de Jundiaí na construção de uma governança turística regional integrada foi destaque durante o Integra.T – 1º Encontro de Estâncias Turísticas, Municípios de Interesse Turístico (MITs), Conselhos Municipais de Turismo (Comturs) e Instâncias de Governança Regional (IGRs) do Estado de São Paulo, realizado nos dias 22 e 23 de junho, em Águas de São Pedro.
A programação do Integra.T abordou temas como tecnologia e inteligência artificial aplicada ao turismo, qualificação da gestão pública, sustentabilidade, desenvolvimento territorial e modelos de governança colaborativa, reunindo representantes de todo o Estado de São Paulo em uma agenda voltada à construção de uma rede permanente de cooperação para o setor.
Representando Jundiaí e o Circuito das Frutas, a secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Marcela Moro, participou do painel ‘Trilhos que se Cruzam’, dedicado à discussão da governança como ferramenta para promover conexão, cooperação e cocriação entre os diferentes atores do turismo paulista.
Turismo em destaque
O painel integrou a programação oficial do evento, que reuniu gestores públicos, especialistas, representantes de entidades e lideranças do setor para debater estratégias de fortalecimento do turismo regional.
Durante sua apresentação, Marcela compartilhou a trajetória de formação do Circuito das Frutas, uma das regiões turísticas mais consolidadas do Estado, da qual Jundiaí faz parte ao lado de outros municípios. Ela destacou que a identidade regional foi construída a partir da forte vocação agrícola ligada à produção de frutas e do protagonismo da iniciativa privada, que enxergou no turismo rural uma oportunidade de diversificação econômica e geração de renda para produtores e empreendedores.
“Quando falamos de governança, falamos da capacidade de unir diferentes municípios em torno de uma identidade comum e de objetivos compartilhados. O Circuito das Frutas é um exemplo de como o turismo pode nascer do território, valorizando a produção rural, a cultura local e o empreendedorismo. Ao longo dos anos, construímos uma estrutura sólida de gestão regional, baseada no diálogo permanente entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil, que hoje permite planejar ações conjuntas e fortalecer toda a região”, destacou a secretária.
Integra T
O Integra.T foi criado com o propósito de fortalecer a articulação entre municípios, instâncias de governança e setor privado, incentivando a construção coletiva de políticas públicas e estratégias de longo prazo para o turismo paulista. A proposta central do encontro foi discutir o turismo como uma política de Estado, baseada na continuidade, na cooperação regional e no desenvolvimento sustentável dos destinos.
Para Marcela, a participação de Jundiaí em espaços como esse reforça o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo município e pela região. “Levar a experiência de Jundiaí e do Circuito das Frutas para um evento estadual é uma oportunidade de compartilhar boas práticas, aprender com outras regiões e fortalecer ainda mais as conexões que impulsionam o turismo. Jundiaí tem contribuído ativamente para essa construção regional e seguimos trabalhando para transformar o turismo em uma ferramenta de desenvolvimento econômico, valorização do patrimônio rural e geração de oportunidades”, completou.