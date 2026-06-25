A experiência de Jundiaí na construção de uma governança turística regional integrada foi destaque durante o Integra.T – 1º Encontro de Estâncias Turísticas, Municípios de Interesse Turístico (MITs), Conselhos Municipais de Turismo (Comturs) e Instâncias de Governança Regional (IGRs) do Estado de São Paulo, realizado nos dias 22 e 23 de junho, em Águas de São Pedro.

A programação do Integra.T abordou temas como tecnologia e inteligência artificial aplicada ao turismo, qualificação da gestão pública, sustentabilidade, desenvolvimento territorial e modelos de governança colaborativa, reunindo representantes de todo o Estado de São Paulo em uma agenda voltada à construção de uma rede permanente de cooperação para o setor.

Representando Jundiaí e o Circuito das Frutas, a secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Marcela Moro, participou do painel ‘Trilhos que se Cruzam’, dedicado à discussão da governança como ferramenta para promover conexão, cooperação e cocriação entre os diferentes atores do turismo paulista.

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