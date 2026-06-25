25 de junho de 2026
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APOIO EMOCIONAL

Abrapec promove palestra motivacional para pacientes com câncer

Por Da redação | Abrapec
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Abrapec
A palestra abordou a importância de reconhecer o que está sob o próprio controle, mesmo diante de situações desafiadoras
A palestra abordou a importância de reconhecer o que está sob o próprio controle, mesmo diante de situações desafiadoras

A Associação Brasileira de Assistência às Pessoas com Câncer (Abrapec-Jundiaí) realizou uma palestra com o tema ‘Ainda existem coisas que estão nas minhas mãos’ voltada para pessoas em tratamento contra o câncer.

Conduzida pela psicóloga Flávia Zanatta, a palestra abordou a importância de reconhecer o que está sob o próprio controle, mesmo diante de situações desafiadoras como o tratamento oncológico.

A reflexão proposta buscou incentivar os participantes a direcionarem suas energias para ações, escolhas e atitudes que podem ser transformadas, reduzindo a ansiedade e fortalecendo o sentimento de autonomia.

Segundo Zanatta, compreender que ainda existem aspectos da vida que podem ser administrados e conduzidos é um passo importante para retomar a sensação de controle e enfrentar as dificuldades com mais equilíbrio emocional.

Redução da ansiedade e da preocupação

Ao concentrar esforços em situações que podem ser influenciadas, reduz-se o desgaste emocional causado por fatores externos e imprevisíveis.

Fortalecimento da autonomia

Mesmo em momentos difíceis, é possível reconhecer a capacidade de tomar decisões, estabelecer prioridades e realizar escolhas importantes para o próprio bem-estar.

Desenvolvimento da resiliência

A atenção voltada para soluções e possibilidades favorece a adaptação às mudanças e fortalece a capacidade de enfrentar desafios.

Melhoria da saúde emocional

A prática de direcionar pensamentos e atitudes para aspectos controláveis contribui para uma visão mais positiva e equilibrada da realidade.

As palestras promovidas pela Abrapec integram o conjunto de ações de apoio psicossocial oferecidas aos pacientes e seus familiares, proporcionando momentos de acolhimento, aprendizado e fortalecimento emocional durante a jornada do tratamento.

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