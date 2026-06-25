A Associação Brasileira de Assistência às Pessoas com Câncer (Abrapec-Jundiaí) realizou uma palestra com o tema ‘Ainda existem coisas que estão nas minhas mãos’ voltada para pessoas em tratamento contra o câncer.

Conduzida pela psicóloga Flávia Zanatta, a palestra abordou a importância de reconhecer o que está sob o próprio controle, mesmo diante de situações desafiadoras como o tratamento oncológico.

A reflexão proposta buscou incentivar os participantes a direcionarem suas energias para ações, escolhas e atitudes que podem ser transformadas, reduzindo a ansiedade e fortalecendo o sentimento de autonomia.