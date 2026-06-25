A Associação Brasileira de Assistência às Pessoas com Câncer (Abrapec-Jundiaí) realizou uma palestra com o tema ‘Ainda existem coisas que estão nas minhas mãos’ voltada para pessoas em tratamento contra o câncer.
Conduzida pela psicóloga Flávia Zanatta, a palestra abordou a importância de reconhecer o que está sob o próprio controle, mesmo diante de situações desafiadoras como o tratamento oncológico.
A reflexão proposta buscou incentivar os participantes a direcionarem suas energias para ações, escolhas e atitudes que podem ser transformadas, reduzindo a ansiedade e fortalecendo o sentimento de autonomia.
Segundo Zanatta, compreender que ainda existem aspectos da vida que podem ser administrados e conduzidos é um passo importante para retomar a sensação de controle e enfrentar as dificuldades com mais equilíbrio emocional.
Redução da ansiedade e da preocupação
Ao concentrar esforços em situações que podem ser influenciadas, reduz-se o desgaste emocional causado por fatores externos e imprevisíveis.
Fortalecimento da autonomia
Mesmo em momentos difíceis, é possível reconhecer a capacidade de tomar decisões, estabelecer prioridades e realizar escolhas importantes para o próprio bem-estar.
Desenvolvimento da resiliência
A atenção voltada para soluções e possibilidades favorece a adaptação às mudanças e fortalece a capacidade de enfrentar desafios.
Melhoria da saúde emocional
A prática de direcionar pensamentos e atitudes para aspectos controláveis contribui para uma visão mais positiva e equilibrada da realidade.
As palestras promovidas pela Abrapec integram o conjunto de ações de apoio psicossocial oferecidas aos pacientes e seus familiares, proporcionando momentos de acolhimento, aprendizado e fortalecimento emocional durante a jornada do tratamento.