Em cada ponto bordado, em cada peça produzida e em cada conversa compartilhada, o grupo Mãos Arteiras constrói uma rede de apoio que fortalece a autoestima, promove a saúde mental e transforma vidas. Atuando na UBS Esplanada, o grupo celebra 10 anos de atividades neste mês.
O que começou com um gesto simples de acolhimento tornou-se uma das iniciativas mais longevas e inspiradoras da rede municipal de saúde de Jundiaí. Criado em 6 de junho de 2016, o grupo nasceu com o objetivo de oferecer um espaço de convivência para pessoas que enfrentavam situações de isolamento social, depressão, luto e a chamada síndrome do ninho vazio. A proposta era transformar a Unidade Básica de Saúde em um local que fosse além dos atendimentos e exames, fortalecendo vínculos e promovendo qualidade de vida.
A história começou com a artesã Inês Marassato de Oliveira, primeira professora do grupo. Durante um acolhimento na unidade, ela presenteou a então gerente da UBS, Fabiana Montoro, com um tapete de crochê feito por suas próprias mãos. O gesto abriu caminho para um convite que mudaria a trajetória de muitas pessoas: ajudar a criar um grupo de artesanato dentro da unidade.
Desde então, as tardes de segunda-feira passaram a ser dedicadas ao encontro, à troca de experiências e à produção de trabalhos manuais, como crochê, tricô, bordado, costura e diversas outras técnicas artesanais. Ao longo da última década, mais de 20 artesãs voluntárias contribuíram com seus conhecimentos para manter o grupo ativo. Atualmente, as atividades são conduzidas por Maria Roseli Guimarães, que reúne cerca de 40 mulheres participantes. Nem mesmo a pandemia interrompeu essa trajetória. No período de isolamento social, o grupo encontrou novas formas de manter a conexão. Mais de 60 mulheres participaram dos encontros virtuais, compartilhando vídeos, áudios, trabalhos manuais e mensagens de apoio.
Homenagem especial ao grupo
Na tarde desta segunda-feira (22), o grupo recebeu uma visita do prefeito Gustavo Martinelli e do vereador Dr. Kachan Júnior. Durante o encontro, foi entregue uma menção honrosa em reconhecimento aos 10 anos de história do Mãos Arteiras e à sua contribuição para a promoção da saúde e do bem-estar da comunidade.
“Quando falamos em cuidar das pessoas, falamos também de oferecer espaços de convivência, pertencimento e felicidade. O Mãos Arteiras representa exatamente isso. São 10 anos de histórias, amizades e superação construídas pelas mãos de mulheres que encontraram no grupo não apenas um hobby, mas uma nova motivação para viver e compartilhar experiências. É uma iniciativa que orgulha Jundiaí e mostra a força da nossa Atenção Básica”, disse o prefeito Gustavo Martinelli.
Para a gerente da UBS Esplanada, Fabiana Montoro, o grupo representa um exemplo concreto do papel da Atenção Básica no cuidado integral das pessoas. “O Mãos Arteiras mostra que a saúde também acontece por meio dos vínculos, do acolhimento e da convivência. Ao longo desses anos, vimos pessoas chegarem fragilizadas por perdas, pela solidão ou pela depressão e reencontrarem alegria, amizade e propósito. É um grupo que transforma vidas diariamente e demonstra como a unidade de saúde pode ser também um espaço de encontro, pertencimento e cuidado com a saúde mental”.