Na tarde desta segunda-feira (22), o grupo recebeu uma visita do prefeito Gustavo Martinelli e do vereador Dr. Kachan Júnior. Durante o encontro, foi entregue uma menção honrosa em reconhecimento aos 10 anos de história do Mãos Arteiras e à sua contribuição para a promoção da saúde e do bem-estar da comunidade.

“Quando falamos em cuidar das pessoas, falamos também de oferecer espaços de convivência, pertencimento e felicidade. O Mãos Arteiras representa exatamente isso. São 10 anos de histórias, amizades e superação construídas pelas mãos de mulheres que encontraram no grupo não apenas um hobby, mas uma nova motivação para viver e compartilhar experiências. É uma iniciativa que orgulha Jundiaí e mostra a força da nossa Atenção Básica”, disse o prefeito Gustavo Martinelli.

Para a gerente da UBS Esplanada, Fabiana Montoro, o grupo representa um exemplo concreto do papel da Atenção Básica no cuidado integral das pessoas. “O Mãos Arteiras mostra que a saúde também acontece por meio dos vínculos, do acolhimento e da convivência. Ao longo desses anos, vimos pessoas chegarem fragilizadas por perdas, pela solidão ou pela depressão e reencontrarem alegria, amizade e propósito. É um grupo que transforma vidas diariamente e demonstra como a unidade de saúde pode ser também um espaço de encontro, pertencimento e cuidado com a saúde mental”.