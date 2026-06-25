O mês de julho abre o calendário oficial do licenciamento de veículos no Estado de São Paulo. O período de licenciamento obrigatório vai até dezembro, com a distribuição de veículos pelo final das placas (confira ao fim do texto). O valor é de R$ 174,08.

A forma mais rápida de licenciar é pelo portal do Detran-SP, em que o serviço pode ser concluído em poucos minutos. Pelo site, também é possível verificar débitos, pagar multas pendentes – inclusive via Pix – e regularizar o licenciamento de anos anteriores, se necessário. Para concluir o processo, é preciso quitar eventuais multas de trânsito e o IPVA, informar o número do Renavam e pagar a taxa de R$174,08.

Após o pagamento, o documento digital do veículo (CRLV-e) pode ser baixado ou impresso em papel comum pelo portal do Detran-SP, do Poupatempo ou da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), além dos aplicativos Detran-SP e Poupatempo Digital. O documento pode ser salvo no celular ou mantido impresso. Neste ano, a atualização do documento é instantânea.