Enquanto a maioria das pessoas associa a colheita da uva aos meses de verão, muitos produtores de Jundiaí vivem agora um segundo período de safra. Conhecida como safra de inverno, a colheita realizada entre maio e junho vem ganhando cada vez mais espaço na viticultura regional e, neste ano, tem surpreendido pela qualidade dos frutos.

A técnica consiste em realizar uma poda especial entre o final de janeiro e fevereiro para que as videiras produzam uma nova colheita durante os meses mais frios. A prática permite diversificar a renda ao longo do ano e ampliar as oportunidades de comercialização, algo especialmente relevante em uma região onde a uva é uma das principais culturas agrícolas e a tradição vitivinícola é reconhecida nacionalmente.

Segundo o diretor de Agronegócio da Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Smaat), Sérgio Pompermayer, a estratégia já faz parte da realidade local há muitos anos. “Antigamente, a colheita concentrada nas festas de fim de ano precisava sustentar toda a atividade durante os meses seguintes. Com as mudanças econômicas, surgiram novas demandas por fontes de renda, e essa segunda safra passou a cumprir esse papel”, explica.