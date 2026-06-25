Enquanto a maioria das pessoas associa a colheita da uva aos meses de verão, muitos produtores de Jundiaí vivem agora um segundo período de safra. Conhecida como safra de inverno, a colheita realizada entre maio e junho vem ganhando cada vez mais espaço na viticultura regional e, neste ano, tem surpreendido pela qualidade dos frutos.
A técnica consiste em realizar uma poda especial entre o final de janeiro e fevereiro para que as videiras produzam uma nova colheita durante os meses mais frios. A prática permite diversificar a renda ao longo do ano e ampliar as oportunidades de comercialização, algo especialmente relevante em uma região onde a uva é uma das principais culturas agrícolas e a tradição vitivinícola é reconhecida nacionalmente.
Segundo o diretor de Agronegócio da Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Smaat), Sérgio Pompermayer, a estratégia já faz parte da realidade local há muitos anos. “Antigamente, a colheita concentrada nas festas de fim de ano precisava sustentar toda a atividade durante os meses seguintes. Com as mudanças econômicas, surgiram novas demandas por fontes de renda, e essa segunda safra passou a cumprir esse papel”, explica.
Além do aspecto econômico, as condições climáticas do inverno contribuem diretamente para a qualidade das uvas. Com menos chuvas, a fruta acumula mais açúcar. Já a amplitude térmica com dias mais quentes e noites frias, favorece uma coloração mais intensa e um sabor ainda mais adocicado. “A uva colhida nesta safra é muito boa”, destaca Sérgio.
No campo, os resultados têm confirmado essa expectativa. O produtor rural Anderson Tomasetto conta que a segunda safra se tornou praticamente indispensável. “Uma única safra por ano tornou-se insuficiente para manter a atividade agrícola. Essa colheita vem justamente para gerar receita durante o restante do ano”, afirma.
O desempenho das videiras neste ciclo tem ficado acima do esperado. Na safra tradicional de verão, a produção média gira entre 10 e 12 quilos por planta. Neste ano, algumas áreas conduzidas para a safra de inverno devem atingir resultados semelhantes, com a vantagem da qualidade superior. “O clima colaborou bastante e a expectativa é muito boa”, comenta Anderson.
Um diferencial importante é que Jundiaí reúne condições climáticas ideais para duas colheitas anuais, algo que não ocorre na maioria das regiões produtoras do país. Jundiaí se destaca pelo microclima propício à viticultura e pelo conhecimento acumulado por gerações de produtores.