O escritório do Sebrae-SP em Jundiaí abre inscrições para novos cursos que vão acontecer nos meses de julho e agosto no município. O programa, denominado “Conexão Empreendedora 360º”, é dividido em dois módulos e será feito de forma presencial no escritório regional do Sebrae-SP em Jundiaí, localizado na rua Vigário João José Rodrigues, 786, no Centro. As atividades terão início no dia 3 de julho e as pessoas interessadas podem entrar em contato pelo número de WhatsApp (11) 4523-4485 para obter mais informações e realizar a inscrição.

A trilha de desenvolvimento terá oito cursos no total, divididos entre os módulos “Negócios Digitais” e “Estratégia para Crescer”. No primeiro, serão abordados conteúdos com foco em redes sociais, passando por Google, TikTok, Canva e Instagram. Já no segundo módulo da jornada, os temas serão focados em finanças, marketing e ampliação de redes de contatos, conteúdos estratégicos que têm o objetivo de auxiliar no crescimento do negócio e aumento de faturamento.

A analista de negócios do Sebrae-SP, Daniela Peroni, explica que os cursos podem ser feitos de forma individual, mas é um diferencial se o empreendedor e a empreendedora participarem da aplicação dos conteúdos de forma contínua. “A programação foi pensada como uma trilha contínua de desenvolvimento do empreendedor, em que cada capacitação se conecta à próxima e amplia o repertório de gestão do negócio. Nosso objetivo é oferecer um caminho estruturado, que começa pela organização e planejamento, passa pelo fortalecimento da presença digital e das vendas e avança para estratégias mais profundas de crescimento e sustentabilidade. Quando o empreendedor entende essa jornada como um processo integrado, ele consegue aplicar o conhecimento de forma mais estratégica e gerar resultados mais consistentes”, diz.