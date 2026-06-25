O escritório do Sebrae-SP em Jundiaí abre inscrições para novos cursos que vão acontecer nos meses de julho e agosto no município. O programa, denominado “Conexão Empreendedora 360º”, é dividido em dois módulos e será feito de forma presencial no escritório regional do Sebrae-SP em Jundiaí, localizado na rua Vigário João José Rodrigues, 786, no Centro. As atividades terão início no dia 3 de julho e as pessoas interessadas podem entrar em contato pelo número de WhatsApp (11) 4523-4485 para obter mais informações e realizar a inscrição.
A trilha de desenvolvimento terá oito cursos no total, divididos entre os módulos “Negócios Digitais” e “Estratégia para Crescer”. No primeiro, serão abordados conteúdos com foco em redes sociais, passando por Google, TikTok, Canva e Instagram. Já no segundo módulo da jornada, os temas serão focados em finanças, marketing e ampliação de redes de contatos, conteúdos estratégicos que têm o objetivo de auxiliar no crescimento do negócio e aumento de faturamento.
A analista de negócios do Sebrae-SP, Daniela Peroni, explica que os cursos podem ser feitos de forma individual, mas é um diferencial se o empreendedor e a empreendedora participarem da aplicação dos conteúdos de forma contínua. “A programação foi pensada como uma trilha contínua de desenvolvimento do empreendedor, em que cada capacitação se conecta à próxima e amplia o repertório de gestão do negócio. Nosso objetivo é oferecer um caminho estruturado, que começa pela organização e planejamento, passa pelo fortalecimento da presença digital e das vendas e avança para estratégias mais profundas de crescimento e sustentabilidade. Quando o empreendedor entende essa jornada como um processo integrado, ele consegue aplicar o conhecimento de forma mais estratégica e gerar resultados mais consistentes”, diz.
O programa foi denominado como “Conexão Empreendedora 360º” justamente por abordar temas que se complementam entre si e funcionam como uma trilha que cobre todas as etapas para o desenvolvimento sustentável do negócio.
A especialista também destaca o caráter prático dos cursos, com orientação para resultados concretos. “Ao estruturar essa programação em módulos e etapas, buscamos facilitar o acesso do empreendedor e da empreendedora ao conhecimento e permitir que ele avance no seu próprio ritmo, aplicando imediatamente o que aprende no dia a dia do negócio. Queremos fortalecer a competitividade e prepará-los para os desafios do mercado atual”, completa.
Programa “Conexão Empreendedora 360º”
- Turbine seu Negócio: da Gestão às Vendas
Data: 3 a 7/7 e 14/7
Horário: 8h30
Local: Escritório Regional do Sebrae-SP em Jundiaí
Endereço: rua Vigário João José Rodrigues, 786 – Centro
Inscrições: WhatsApp (11) 4523-4485
- Google na Prática: Coloque sua Empresa no Topo das Buscas (Módulo 1)
Data: 21/7
Horário: 19h
Local: Escritório Regional do Sebrae-SP em Jundiaí
Endereço: rua Vigário João José Rodrigues, 786 – Centro
Inscrições: WhatsApp (11) 4523-4485
- TikTok para Negócios: Como Criar Vídeos Curtos que Vendem (Módulo 1)
Data: 23/7
Horário: 19h
Local: Escritório Regional do Sebrae-SP em Jundiaí
Endereço: rua Vigário João José Rodrigues, 786 – Centro
Inscrições: WhatsApp (11) 4523-4485
- Design Magnético: Crie Artes Profissionais em Minutos com a IA do Canva (Módulo 1)
Data: 28/7
Horário: 19h
Local: Escritório Regional do Sebrae-SP em Jundiaí
Endereço: rua Vigário João José Rodrigues, 786 – Centro
Inscrições: WhatsApp (11) 4523-4485
- Invista Certo e Venda Mais: o Guia Definitivo de Anúncios no Instagram (Módulo 1)
Data: 30/7
Horário: 19h
Local: Escritório Regional do Sebrae-SP em Jundiaí
Endereço: rua Vigário João José Rodrigues, 786 – Centro
Inscrições: WhatsApp (11) 4523-4485
- Raio-X Financeiro: Diagnosticando seu Negócio (Módulo 2)
Data: 3 a 7/8
Horário: 18h30
Local: Escritório Regional do Sebrae-SP em Jundiaí
Endereço: rua Vigário João José Rodrigues, 786 – Centro
Inscrições: WhatsApp (11) 4523-4485
- Marketing de Resultados: o Passo a Passo Ágil para Atrair Clientes e Acelerar suas Vendas (Módulo 2)
Data: 13/8
Horário: 18h30
Local: Escritório Regional do Sebrae-SP em Jundiaí
Endereço: rua Vigário João José Rodrigues, 786 – Centro
Inscrições: WhatsApp (11) 4523-4485
- Multiplique seus Contatos: o Poder das Ferramentas Digitais nas Vendas (Módulo 2)
Data: 27/8
Horário: 18h30
Local: Escritório Regional do Sebrae-SP em Jundiaí
Endereço: rua Vigário João José Rodrigues, 786 – Centro
Inscrições: WhatsApp (11) 4523-4485