Com a chegada do inverno e a redução das chuvas em parte do Estado de São Paulo, cresce a atenção em relação aos níveis dos reservatórios e a segurança do abastecimento de água. Em Jundiaí e municípios da Região, no entanto, as concessionárias afirmam que os sistemas operam normalmente e sem risco de desabastecimento neste momento.

Segundo a DAE Jundiaí, a Represa de Acumulação opera atualmente com 68% da capacidade total, índice considerado suficiente para garantir o fornecimento de água à população. Lembrando que o período de estiagem teve início entre maio e junho sendo que atualmente o nível da represa corresponde a mais de 6.3 bilhões de litros.

A previsão de chuvas para os próximos dias também deve contribuir para a recuperação gradual dos níveis da represa. Além disso, a DAE conta com 60 reservatórios que armazenam juntos cerca de 85 milhões de litros de água tratada. Todo o sistema é monitorado continuamente por meio de telemetria, que é o monitoramento via satélite de dados, permitindo o acompanhamento em tempo real dos níveis dos reservatórios e da operação do abastecimento.