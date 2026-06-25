Com a chegada do inverno e a redução das chuvas em parte do Estado de São Paulo, cresce a atenção em relação aos níveis dos reservatórios e a segurança do abastecimento de água. Em Jundiaí e municípios da Região, no entanto, as concessionárias afirmam que os sistemas operam normalmente e sem risco de desabastecimento neste momento.
Segundo a DAE Jundiaí, a Represa de Acumulação opera atualmente com 68% da capacidade total, índice considerado suficiente para garantir o fornecimento de água à população. Lembrando que o período de estiagem teve início entre maio e junho sendo que atualmente o nível da represa corresponde a mais de 6.3 bilhões de litros.
A previsão de chuvas para os próximos dias também deve contribuir para a recuperação gradual dos níveis da represa. Além disso, a DAE conta com 60 reservatórios que armazenam juntos cerca de 85 milhões de litros de água tratada. Todo o sistema é monitorado continuamente por meio de telemetria, que é o monitoramento via satélite de dados, permitindo o acompanhamento em tempo real dos níveis dos reservatórios e da operação do abastecimento.
De acordo com a Sabesp, o cenário também é considerado favorável. A companhia informou que os sistemas de abastecimento de Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Jarinu e Cabreúva operam dentro da normalidade. Em Jarinu, o reservatório responsável pelo abastecimento apresenta nível adequado para esta época do ano. Já nos demais municípios, os mananciais registram vazões compatíveis com o período, sem necessidade de medidas emergenciais.
De acordo com a Sabesp, a situação atual é mais positiva do que a observada no mesmo período de 2025, resultado dos volumes de chuva registrados nos últimos meses, que contribuíram para a recuperação dos mananciais da região. A empresa destaca que realiza monitoramento diário dos sistemas e adota ações preventivas sempre que necessário para garantir a regularidade do abastecimento.
Além do acompanhamento constante, a Sabesp executa atualmente as obras do Sistema Paiva Castro. Com investimento superior a R$170 milhões, o projeto deverá beneficiar mais de 200 mil moradores de Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista. A expectativa é ampliar a oferta de água para tratamento e reduzir a dependência do Rio Jundiaí durante os períodos de estiagem. A conclusão das obras está prevista para 2027.
Tanto a DAE quanto a Sabesp reforçam a importância do uso consciente da água durante todo o ano. Entre as orientações estão reduzir o tempo de banho, fechar torneiras quando não estiverem em uso, evitar a lavagem de calçadas com mangueira e reaproveitar água sempre que possível.