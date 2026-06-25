Engenheiro agrônomo, mestre em engenharia de água e solo e doutor em ciências ambientais, o pesquisador científico Afonso Peche será homenageado durante a celebração dos 139 anos do Instituto Agronômico (IAC), no próximo dia 30. O órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA), um dos mais importantes do país para o agronegócio, foi fundado pelo imperador D. Pedro II, em 1887.
Peche atua desde 1986 na Divisão Avançada de Engenharia e Automação (DEA), polo de pesquisas do Instituto Agronômico em operação desde 1969 em Jundiaí. Até pouco tempo atrás, a DEA era denominada Centro de Engenharia e Automação (CEA).
De acordo com o atual diretor da DEA-IAC, pesquisador científico Hamilton Ramos, Afonso Peche protagonizou ao longo da carreira uma série de iniciativas de alta relevância nas áreas de engenharia de biossistemas – sobretudo com ênfase em mecanização agrícola conservacionista – e gestão ambiental de bacias hidrográficas.
Nos dias de hoje, Peche está à frente de projetos estratégicos de pesquisa e extensão voltados à avaliação de terras pela ocupação e uso agrícola do solo, além de programas de pesquisa aplicados a sistemas de produção agrícola, diagnóstico agroambiental, impacto socioambiental em bacias hidrográficas e mecanização da pequena propriedade, entre outros.
DEA, 56 anos
A Divisão Avançada de Engenharia e Automação do IAC completa 56 anos no mês de julho próximo. Nas últimas duas décadas, a instituição de pesquisas também se notabilizou por seu pioneirismo no desenvolvimento de tecnologias para aplicação de defensivos agrícolas e proteção ao trabalhador rural.
Tiveram origem na DEA, em Jundiaí, os programas Adjuvantes da Pulverização, Aplique Bem, IAC-Quepia (EPI agrícolas), Drones SP e Unidade de Referência em Produtos Químicos e Biológicos, reconhecidos dentro e fora do país.
Financiados com recursos privados, tais programas cobrem todo o espectro de operações envolvendo o manejo tecnológico e seguro de defensivos agrícolas. A iniciativa “Drones SP”, por exemplo, leva até as pequenas, médias e grandes propriedades a tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas por meio de drones, uma das revoluções recentes do agronegócio global.