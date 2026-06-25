Engenheiro agrônomo, mestre em engenharia de água e solo e doutor em ciências ambientais, o pesquisador científico Afonso Peche será homenageado durante a celebração dos 139 anos do Instituto Agronômico (IAC), no próximo dia 30. O órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA), um dos mais importantes do país para o agronegócio, foi fundado pelo imperador D. Pedro II, em 1887.

Peche atua desde 1986 na Divisão Avançada de Engenharia e Automação (DEA), polo de pesquisas do Instituto Agronômico em operação desde 1969 em Jundiaí. Até pouco tempo atrás, a DEA era denominada Centro de Engenharia e Automação (CEA).

De acordo com o atual diretor da DEA-IAC, pesquisador científico Hamilton Ramos, Afonso Peche protagonizou ao longo da carreira uma série de iniciativas de alta relevância nas áreas de engenharia de biossistemas – sobretudo com ênfase em mecanização agrícola conservacionista – e gestão ambiental de bacias hidrográficas.