25 de junho de 2026
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AFONSO PECHE

Pesquisador de Jundiaí recebe homenagem nos 139 anos do IAC

Por Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo
Atuante no centro de pesquisas de Jundiaí desde 1986, Afonso Peche está à frente projetos referenciados na agricultura moderna
Atuante no centro de pesquisas de Jundiaí desde 1986, Afonso Peche está à frente projetos referenciados na agricultura moderna

Engenheiro agrônomo, mestre em engenharia de água e solo e doutor em ciências ambientais, o pesquisador científico Afonso Peche será homenageado durante a celebração dos 139 anos do Instituto Agronômico (IAC), no próximo dia 30. O órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA), um dos mais importantes do país para o agronegócio, foi fundado pelo imperador D. Pedro II, em 1887.

Peche atua desde 1986 na Divisão Avançada de Engenharia e Automação (DEA), polo de pesquisas do Instituto Agronômico em operação desde 1969 em Jundiaí. Até pouco tempo atrás, a DEA era denominada Centro de Engenharia e Automação (CEA).

De acordo com o atual diretor da DEA-IAC, pesquisador científico Hamilton Ramos, Afonso Peche protagonizou ao longo da carreira uma série de iniciativas de alta relevância nas áreas de engenharia de biossistemas sobretudo com ênfase em mecanização agrícola conservacionista e gestão ambiental de bacias hidrográficas.

Nos dias de hoje, Peche está à frente de projetos estratégicos de pesquisa e extensão voltados à avaliação de terras pela ocupação e uso agrícola do solo, além de programas de pesquisa aplicados a sistemas de produção agrícola, diagnóstico agroambiental, impacto socioambiental em bacias hidrográficas e mecanização da pequena propriedade, entre outros.

DEA, 56 anos

A Divisão Avançada de Engenharia e Automação do IAC completa 56 anos no mês de julho próximo. Nas últimas duas décadas, a instituição de pesquisas também se notabilizou por seu pioneirismo no desenvolvimento de tecnologias para aplicação de defensivos agrícolas e proteção ao trabalhador rural.

Tiveram origem na DEA, em Jundiaí, os programas Adjuvantes da Pulverização, Aplique Bem, IAC-Quepia (EPI agrícolas), Drones SP e Unidade de Referência em Produtos Químicos e Biológicos, reconhecidos dentro e fora do país.

Financiados com recursos privados, tais programas cobrem todo o espectro de operações envolvendo o manejo tecnológico e seguro de defensivos agrícolas. A iniciativa “Drones SP”, por exemplo, leva até as pequenas, médias e grandes propriedades a tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas por meio de drones, uma das revoluções recentes do agronegócio global.

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