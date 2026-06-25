Próximo ao período de férias escolares, a Guarda Municipal (GM) de Itatiba, por meio da Ronda Escolar, está intensificando o trabalho de conscientização sobre os perigos do uso de cerol e linha chilena ao empinar pipas entre estudantes da Rede Municipal.
A iniciativa da Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão faz parte da campanha “Brincadeira Segura, Céu Limpo!”, voltada aos alunos do 1º ao 9º anos do Ensino Fundamental, com apoio da Secretaria de Educação. “Empinar pipa é diversão. Usar cerol é colocar vidas em risco” é a principal mensagem da campanha, que busca preservar a segurança de motociclistas, pedestres, ciclistas e aves.
Na manhã de quarta-feira (24), foi realizada a primeira palestra, entre alunos da Emeb Profa. Inês Prado Zamboni, no bairro San Francisco, para cerca de 250 alunos do 6º ao 9º anos. Houve alerta, por exemplo, a nunca tentar puxar a pipa caso ela enrosque em postes de energia, orientando as crianças a proteger a vida contra choques elétricos.
Os estudantes se mostraram muito interessados no tema, uma vez que a brincadeira faz parte do dia a dia deles e que até já vivenciaram as consequências do uso do cerol, como ver a região ficar sem energia depois da fiação elétrica ter sido danificada por conta do material proibido.
Outras unidades escolares deverão receber a ação ao longo dos próximos meses. Entre as orientações repassadas aos estudantes estão evitar correr atrás de pipas em ruas e avenidas e respeitar a fauna silvestre, já que linhas cortantes podem ferir gravemente – e até matar – aves e outros animais.
A ação tem panfletos com ilustrações para colorir feitas por Cleverton Gomes, da Secretaria de Cultura e Turismo, aproximando os alunos da GM e reforçando o mote da campanha com frases como “Pipa legal não tem cerol” e “Cerol não é brincadeira, é crime!”.
Brincadeira saudável
A ação busca orientar crianças e adolescentes sobre a prática segura de empinar pipas, destacando que a brincadeira pode ser uma atividade saudável e cultural quando realizada com responsabilidade, utilizando apenas linhas comuns de algodão e em locais apropriados, longe da rede elétrica e das vias de trânsito.
A Ronda Escolar alerta que o cerol — mistura de cola com vidro moído aplicada à linha — transforma um simples brinquedo em um grave risco à vida. Por ser praticamente invisível, o material pode provocar acidentes envolvendo motociclistas, ciclistas, pedestres e animais, além de causar danos à rede elétrica.
Levantamentos nacionais apontam que acidentes provocados por linhas cortantes em rodovias apresentam alto índice de letalidade, especialmente entre motociclistas. Também tem aumentado o número de atendimentos médicos relacionados a cortes por cerol no Estado de São Paulo.
Lei municipal
A campanha também destaca a legislação municipal. Em Itatiba, conforme a Lei nº 5.840 de 15/01/2026, é proibida a fabricação, venda, posse, guarda e uso de cerol ou linha chilena. O descumprimento pode resultar em apreensão do material, aplicação de multas e responsabilização dos responsáveis legais quando os envolvidos forem menores de idade. Dependendo da situação, o caso também pode configurar crime previsto no Código Penal por colocar a vida de terceiros em risco.
A Ronda Escolar realiza patrulhamento preventivo, palestras e fiscalização contínua para combater o comércio irregular desses materiais nas proximidades das escolas, contando com o apoio da comunidade escolar para ampliar a conscientização. Denúncias sobre venda ou uso de cerol podem ser feitas pelo telefone 153 ou pelo Disque-Denúncia 181, contribuindo para a segurança de toda a população.