Próximo ao período de férias escolares, a Guarda Municipal (GM) de Itatiba, por meio da Ronda Escolar, está intensificando o trabalho de conscientização sobre os perigos do uso de cerol e linha chilena ao empinar pipas entre estudantes da Rede Municipal.

A iniciativa da Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão faz parte da campanha “Brincadeira Segura, Céu Limpo!”, voltada aos alunos do 1º ao 9º anos do Ensino Fundamental, com apoio da Secretaria de Educação. “Empinar pipa é diversão. Usar cerol é colocar vidas em risco” é a principal mensagem da campanha, que busca preservar a segurança de motociclistas, pedestres, ciclistas e aves.

Na manhã de quarta-feira (24), foi realizada a primeira palestra, entre alunos da Emeb Profa. Inês Prado Zamboni, no bairro San Francisco, para cerca de 250 alunos do 6º ao 9º anos. Houve alerta, por exemplo, a nunca tentar puxar a pipa caso ela enrosque em postes de energia, orientando as crianças a proteger a vida contra choques elétricos.