25 de junho de 2026
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FÉRIAS ESCOLARES

GM de Itatiba intensifica campanha contra uso do cerol

Por Redação | Prefeitura de Itatiba
| Tempo de leitura: 3 min
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Divulgação / Prefeitura de Itatiba
Alunos da Emeb Inês Prado, no San Francisco, receberam orientações sobre os perigos do cerol na pipa
Alunos da Emeb Inês Prado, no San Francisco, receberam orientações sobre os perigos do cerol na pipa

Próximo ao período de férias escolares, a Guarda Municipal (GM) de Itatiba, por meio da Ronda Escolar, está intensificando o trabalho de conscientização sobre os perigos do uso de cerol e linha chilena ao empinar pipas entre estudantes da Rede Municipal.

A iniciativa da Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão faz parte da campanha “Brincadeira Segura, Céu Limpo!”, voltada aos alunos do 1º ao 9º anos do Ensino Fundamental, com apoio da Secretaria de Educação. “Empinar pipa é diversão. Usar cerol é colocar vidas em risco” é a principal mensagem da campanha, que busca preservar a segurança de motociclistas, pedestres, ciclistas e aves.

Na manhã de quarta-feira (24), foi realizada a primeira palestra, entre alunos da Emeb Profa. Inês Prado Zamboni, no bairro San Francisco, para cerca de 250 alunos do 6º ao 9º anos. Houve alerta, por exemplo, a nunca tentar puxar a pipa caso ela enrosque em postes de energia, orientando as crianças a proteger a vida contra choques elétricos.

Os estudantes se mostraram muito interessados no tema, uma vez que a brincadeira faz parte do dia a dia deles e que até já vivenciaram as consequências do uso do cerol, como ver a região ficar sem energia depois da fiação elétrica ter sido danificada por conta do material proibido.

Outras unidades escolares deverão receber a ação ao longo dos próximos meses. Entre as orientações repassadas aos estudantes estão evitar correr atrás de pipas em ruas e avenidas e respeitar a fauna silvestre, já que linhas cortantes podem ferir gravemente – e até matar – aves e outros animais.

A ação tem panfletos com ilustrações para colorir feitas por Cleverton Gomes, da Secretaria de Cultura e Turismo, aproximando os alunos da GM e reforçando o mote da campanha com frases como “Pipa legal não tem cerol” e “Cerol não é brincadeira, é crime!”.

Brincadeira saudável

A ação busca orientar crianças e adolescentes sobre a prática segura de empinar pipas, destacando que a brincadeira pode ser uma atividade saudável e cultural quando realizada com responsabilidade, utilizando apenas linhas comuns de algodão e em locais apropriados, longe da rede elétrica e das vias de trânsito.

A Ronda Escolar alerta que o cerol — mistura de cola com vidro moído aplicada à linha — transforma um simples brinquedo em um grave risco à vida. Por ser praticamente invisível, o material pode provocar acidentes envolvendo motociclistas, ciclistas, pedestres e animais, além de causar danos à rede elétrica.

Levantamentos nacionais apontam que acidentes provocados por linhas cortantes em rodovias apresentam alto índice de letalidade, especialmente entre motociclistas. Também tem aumentado o número de atendimentos médicos relacionados a cortes por cerol no Estado de São Paulo.

Lei municipal

A campanha também destaca a legislação municipal. Em Itatiba, conforme a Lei nº 5.840 de 15/01/2026, é proibida a fabricação, venda, posse, guarda e uso de cerol ou linha chilena. O descumprimento pode resultar em apreensão do material, aplicação de multas e responsabilização dos responsáveis legais quando os envolvidos forem menores de idade. Dependendo da situação, o caso também pode configurar crime previsto no Código Penal por colocar a vida de terceiros em risco.

A Ronda Escolar realiza patrulhamento preventivo, palestras e fiscalização contínua para combater o comércio irregular desses materiais nas proximidades das escolas, contando com o apoio da comunidade escolar para ampliar a conscientização. Denúncias sobre venda ou uso de cerol podem ser feitas pelo telefone 153 ou pelo Disque-Denúncia 181, contribuindo para a segurança de toda a população.

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