A Prefeitura de Várzea Paulista, por meio da Unidade Gestora de Saúde, reforça as orientações de prevenção à Febre Maculosa Brasileira, doença infecciosa grave transmitida pela picada de carrapatos contaminados pela bactéria Rickettsia rickettsii.

No Estado de São Paulo, a doença apresenta alta taxa de letalidade e exige atenção especial da população, principalmente durante os meses mais frios do ano, período em que ocorre maior incidência de casos no interior paulista. A transmissão acontece quando o carrapato infectado permanece aderido à pele da pessoa.

Em áreas próximas a rios, lagos, represas e outros corpos d’água, é comum a presença de capivaras e carrapatos, o que aumenta o risco de transmissão. Por isso, é fundamental adotar medidas preventivas e evitar a exposição em locais considerados de risco.