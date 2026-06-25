A Prefeitura de Várzea Paulista, por meio da Unidade Gestora de Saúde, reforça as orientações de prevenção à Febre Maculosa Brasileira, doença infecciosa grave transmitida pela picada de carrapatos contaminados pela bactéria Rickettsia rickettsii.
No Estado de São Paulo, a doença apresenta alta taxa de letalidade e exige atenção especial da população, principalmente durante os meses mais frios do ano, período em que ocorre maior incidência de casos no interior paulista. A transmissão acontece quando o carrapato infectado permanece aderido à pele da pessoa.
Em áreas próximas a rios, lagos, represas e outros corpos d’água, é comum a presença de capivaras e carrapatos, o que aumenta o risco de transmissão. Por isso, é fundamental adotar medidas preventivas e evitar a exposição em locais considerados de risco.
Neste ano, Várzea Paulista teve um caso de morte de um munícipe por febre maculosa, em maio. Um homem, de 44 anos, morador do Jardim Promeca, morreu após apresentar sintomas. Ele foi diagnosticado com a doença e era monitorado.
Medidas de prevenção
Entre as principais recomendações estão:
- Manter gramados e áreas verdes sempre aparados;
- Respeitar a sinalização instalada em áreas de risco;
- Não se aproximar de capivaras ou frequentar locais onde esses animais costumam permanecer;
- Evitar trilhas e áreas de vegetação densa;
- Utilizar roupas claras, de manga longa, calças compridas e calçados fechados ao frequentar áreas com vegetação;
- Realizar inspeção cuidadosa do corpo após visitas a lagos, pesqueiros, sítios, chácaras e áreas rurais.
Caso seja encontrado um carrapato aderido ao corpo, a orientação é removê-lo com cuidado e, se possível, encaminhá-lo para identificação e pesquisa da bactéria causadora da doença.
Onde entregar o carrapato para análise
A Divisão de Vigilância em Saúde Ambiental, Prevenção e Controle de Zoonoses recebe amostras para identificação no seguinte endereço: rua João Póvoa, 97 – Jardim do Lar, no Facilita. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
O carrapato pode ser armazenado em um frasco com tampa contendo algodão levemente umedecido com água.
Atenção aos sintomas
Os sinais da Febre Maculosa podem surgir em até 14 dias após a exposição ao carrapato. Os principais sintomas são:
- Febre alta de início súbito;
- Dor de cabeça intensa;
- Dores musculares;
- Náuseas e vômitos;
- Inchaço nas palmas das mãos e plantas dos pés;
- Manchas avermelhadas que surgem inicialmente nos punhos e tornozelos e podem se espalhar pelo corpo.
Ao apresentar qualquer um desses sintomas, especialmente após frequentar áreas de risco, a pessoa deve procurar imediatamente uma unidade de saúde e informar ao profissional sobre a possível exposição a carrapatos.
Não existe tratamento preventivo para pessoas que estiveram em áreas com presença do vetor. Por isso, a principal orientação é observar o aparecimento de sintomas durante os 14 dias seguintes à exposição e buscar atendimento médico o mais rápido possível em caso de suspeita.
A prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais para aumentar as chances de recuperação e evitar complicações da doença.