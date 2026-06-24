O Instituto de Previdência do Município de Jundiaí (IpreJun) realizou nessa quarta-feira (24), na Câmara Municipal, uma audiência pública para prestação de contas e apresentação dos resultados referentes ao exercício de 2025. A apresentação reuniu dados sobre o perfil dos segurados e beneficiários, receitas, despesas, investimentos, equilíbrio atuarial e gestão administrativa do Instituto.

Beneficiários: aposentados, pensionistas

Atualmente, o IPreJun administra a previdência de 11.089 segurados, sendo que 3.401 são beneficiários aposentados e ou pensionistas. Em 2025, foram concedidas 159 aposentadorias e 47 pensões por morte, ampliando a cobertura previdenciária oferecida aos servidores municipais.

O diretor do Departamento de Benefícios, Alessandro Aparecido Pavani, abriu a apresentação destacando o panorama geral do Instituto. Na sequência, o diretor do Departamento de Administração Financeira, Marcelo Vizioli Rosa, apresentou os dados financeiros do exercício.

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