O Instituto de Previdência do Município de Jundiaí (IpreJun) realizou nessa quarta-feira (24), na Câmara Municipal, uma audiência pública para prestação de contas e apresentação dos resultados referentes ao exercício de 2025. A apresentação reuniu dados sobre o perfil dos segurados e beneficiários, receitas, despesas, investimentos, equilíbrio atuarial e gestão administrativa do Instituto.
Beneficiários: aposentados, pensionistas
Atualmente, o IPreJun administra a previdência de 11.089 segurados, sendo que 3.401 são beneficiários aposentados e ou pensionistas. Em 2025, foram concedidas 159 aposentadorias e 47 pensões por morte, ampliando a cobertura previdenciária oferecida aos servidores municipais.
O diretor do Departamento de Benefícios, Alessandro Aparecido Pavani, abriu a apresentação destacando o panorama geral do Instituto. Na sequência, o diretor do Departamento de Administração Financeira, Marcelo Vizioli Rosa, apresentou os dados financeiros do exercício.
Diagnóstico
As receitas provenientes das contribuições previdenciárias somaram R$ 464,9 milhões, sendo R$ 163,7 milhões arrecadados junto aos servidores e R$ 301,2 milhões referentes à contribuição patronal. Somadas às demais receitas, incluindo compensação previdenciária, parcelamentos e rendimentos financeiros, as receitas orçamentárias totalizaram R$ 811,1 milhões em 2025.
Marcelo também destacou o desempenho da carteira de investimentos do Instituto. O patrimônio administrado pelo IpreJun atingiu R$ 3,57 bilhões, crescimento de 19,47% em relação ao ano anterior, o melhor resultado dos últimos seis anos. O rendimento da carteira alcançou 14,57%, superando a meta atuarial de 9,72%. “O resultado demonstra o trabalho técnico realizado na gestão dos recursos previdenciários, sempre com foco na segurança, rentabilidade e liquidez dos investimentos, garantindo a sustentabilidade do regime para as próximas décadas”, destacou o diretor Marcelo.
A diretora do Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças, Elizabeth Akiko Araki Oliveira, apresentou os indicadores relacionados ao equilíbrio financeiro e atuarial do Instituto, além da evolução do plano de custeio e da estrutura administrativa responsável pela gestão previdenciária. Segundo os dados apresentados, o custo atuarial do sistema alcançou R$ 7,39 bilhões em 2025.
Encerrando a audiência, a diretora-presidente do IpreJun, Cláudia George Musseli César, reforçou a importância da gestão responsável dos recursos arrecadados. “Nosso compromisso é garantir que os servidores municipais tenham, no futuro, a aposentadoria que construíram ao longo de toda a vida de trabalho”, afirmou.