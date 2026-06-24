Devido ao mau tempo, o Encontro Fusca Clube Jundiaí e Amigos que seria realizado amanhã (25), no Maxi Shopping, está cancelado. O evento, aberto ao público, seria realizado no estacionamento descoberto (Entrada do Sol), das 19h às 22h. O Fusca Clube Jundiaí ainda não divulgou nova data de realização do evento.

O Fusca Clube teve início em 2007, com amigos “fusqueiros” que se reuniram para passar um tempo juntos. Em 2009, como uma entidade sem fins lucrativos, começou a promover eventos beneficentes para arrecadar brinquedos e alimentos para o Fundo Social de Jundiaí. O clube também está no calendário oficial da cidade, realiza encontros mensais e comboios para prestigiar os eventos dos clubes das cidades vizinhas.