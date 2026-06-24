O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) adquiriu seis novos veículos, 0 km e locado, para substituir sua atual estrutura logística automotiva. Os nova frota será destinada ao suporte das atividades assistenciais e administrativas da Instituição. A frota também foi reforçada com uma ambulância, modelo 2024, também locada.
A renovação da frota tem como objetivo proporcionar mais agilidade, segurança e eficiência aos serviços prestados, contribuindo para a otimização dos processos internos e para a qualidade da assistência oferecida à população.
Os novos veículos serão utilizados em diversas demandas operacionais, como o transporte de medicamentos, materiais e equipamentos, além de oferecer suporte às equipes da Internação Domiciliar, que realizam atendimentos diretamente nas residências dos pacientes.
Já a nova ambulância passa a integrar a frota já existente, fortalecendo a estrutura de transporte de pacientes e ampliando a capacidade de atendimento do Hospital São Vicente e dos Prontos Atendimentos Central, Retiro, Ponte São João e Hortolândia, administrados pelo HSV.
“Esses novos veículos vão trazer mais segurança e conforto para as equipes que estão diariamente nas ruas, apoiando o funcionamento do Hospital e levando atendimento aos pacientes. A nova ambulância também chega em um momento importante, contribuindo para que possamos atender as demandas com ainda mais agilidade. Cada melhoria estrutural reflete diretamente na qualidade do serviço que entregamos à população, e isso é o que nos motiva a seguir avançando”, destaca o supervisor da Central de Serviços do HSV Gabriel Nabas.