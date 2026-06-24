25 de junho de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
EM JUNDIAÍ

Hospital São Vicente amplia estrutura com nova frota de veículos

Por Da redação | Hospital São Vicente
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Hospital São Vicente
Investimento reforça o transporte de pacientes, equipes e medicamentos
Investimento reforça o transporte de pacientes, equipes e medicamentos

O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) adquiriu seis novos veículos, 0 km e locado, para substituir sua atual estrutura logística automotiva. Os nova frota será destinada ao suporte das atividades assistenciais e administrativas da Instituição. A frota também foi reforçada com uma ambulância, modelo 2024, também locada.

A renovação da frota tem como objetivo proporcionar mais agilidade, segurança e eficiência aos serviços prestados, contribuindo para a otimização dos processos internos e para a qualidade da assistência oferecida à população.

Os novos veículos serão utilizados em diversas demandas operacionais, como o transporte de medicamentos, materiais e equipamentos, além de oferecer suporte às equipes da Internação Domiciliar, que realizam atendimentos diretamente nas residências dos pacientes.

Já a nova ambulância passa a integrar a frota já existente, fortalecendo a estrutura de transporte de pacientes e ampliando a capacidade de atendimento do Hospital São Vicente e dos Prontos Atendimentos Central, Retiro, Ponte São João e Hortolândia, administrados pelo HSV.

“Esses novos veículos vão trazer mais segurança e conforto para as equipes que estão diariamente nas ruas, apoiando o funcionamento do Hospital e levando atendimento aos pacientes. A nova ambulância também chega em um momento importante, contribuindo para que possamos atender as demandas com ainda mais agilidade. Cada melhoria estrutural reflete diretamente na qualidade do serviço que entregamos à população, e isso é o que nos motiva a seguir avançando”, destaca o supervisor da Central de Serviços do HSV Gabriel Nabas.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários