A Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) Piratininga está com inscrições abertas para a nova turma da ‘Escola de eletricista de rede de distribuição de rede elétrica’ na região de Jundiaí. São ofertadas 20 vagas para a formação profissional gratuita voltada ao setor de energia.

Inscrição

Os interessados têm até o dia 15 de julho para efetuar inscrição on-line (CLICA AQUI PARA SE INSCREVER). As vagas são destinadas a candidatos das cidades de Jundiaí, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Louveira, Várzea Paulista e Vinhedo.

Quem pode participar?

Requisitos para participação: