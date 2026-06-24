25 de junho de 2026
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CAPACITAÇÃO

CPFL abre 20 vagas para escola de eletricistas em Jundiaí


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São ofertadas 20 vagas para a formação profissional gratuita
São ofertadas 20 vagas para a formação profissional gratuita

A Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) Piratininga está com inscrições abertas para a nova turma da ‘Escola de eletricista de rede de distribuição de rede elétrica’ na região de Jundiaí. São ofertadas 20 vagas para a formação profissional gratuita voltada ao setor de energia.

Inscrição

Os interessados têm até o dia 15 de julho para efetuar inscrição on-line (CLICA AQUI PARA SE INSCREVER). As vagas são destinadas a candidatos das cidades de Jundiaí, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Louveira, Várzea Paulista e Vinhedo.

Quem pode participar?

Requisitos para participação:

  • Idade mínima de 19 anos;
  • Ensino Médio completo;
  • CNH categoria B (definitiva e válida);
  • Residir na cidade da vaga ou ter disponibilidade para mudança.

A iniciativa é uma parceria com a ELO Energia.

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