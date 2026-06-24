A Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) Piratininga está com inscrições abertas para a nova turma da ‘Escola de eletricista de rede de distribuição de rede elétrica’ na região de Jundiaí. São ofertadas 20 vagas para a formação profissional gratuita voltada ao setor de energia.
Inscrição
Os interessados têm até o dia 15 de julho para efetuar inscrição on-line (CLICA AQUI PARA SE INSCREVER). As vagas são destinadas a candidatos das cidades de Jundiaí, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Louveira, Várzea Paulista e Vinhedo.
Quem pode participar?
Requisitos para participação:
- Idade mínima de 19 anos;
- Ensino Médio completo;
- CNH categoria B (definitiva e válida);
- Residir na cidade da vaga ou ter disponibilidade para mudança.
A iniciativa é uma parceria com a ELO Energia.