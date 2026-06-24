O transporte coletivo municipal terá redução de 50% na operação entre as 19h e as 21h desta quarta-feira (24), período em que será realizada a partida da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo.

A medida atende a uma solicitação do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Jundiaí e Região, permitindo que motoristas e demais profissionais do transporte coletivo possam acompanhar a partida.

Historicamente, durante as partidas da Seleção Brasileira, é registrada uma queda significativa no número de passageiros que utilizam o transporte coletivo. Após o término do jogo, a operação será retomada normalmente.