As fortes chuvas que atingiram o estado de São Paulo entre esta terça-feira (23) e quarta-feira (24) provocaram ocorrências em diferentes regiões, incluindo desabamentos, erosões, alagamentos e uma morte na capital. Em diversos municípios, o volume acumulado em apenas 24 horas se aproximou ou superou a chuva esperada para todo o mês de junho.

Segundo levantamento do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), em Itupeva, foram 98 mm, superando os 90,8 mm esperados para junho. Jundiaí acumulou 105 mm, também acima da média mensal prevista, de 99,5 mm. Outro município com volume intenso na estado foi Cerquilho, que registrou 113 mm de chuva nas últimas 24 horas, volume equivalente a 178% dos 63,5 mm previstos para todo o mês.

Outros municípios também registraram volumes excepcionais. Em Santo André, Santos e São Sebastião, choveu em apenas 24 horas o equivalente a 67%, 74% e 60% da média esperada para todo o mês de junho, respectivamente. Na capital, os 94 mm registrados correspondem a mais da metade da chuva prevista para o mês inteiro. Em Mairinque, o acumulado atingiu 89% da média mensal, enquanto Sorocaba registrou 77% e Barueri 56%.

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