As fortes chuvas que atingiram o estado de São Paulo entre esta terça-feira (23) e quarta-feira (24) provocaram ocorrências em diferentes regiões, incluindo desabamentos, erosões, alagamentos e uma morte na capital. Em diversos municípios, o volume acumulado em apenas 24 horas se aproximou ou superou a chuva esperada para todo o mês de junho.
Segundo levantamento do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), em Itupeva, foram 98 mm, superando os 90,8 mm esperados para junho. Jundiaí acumulou 105 mm, também acima da média mensal prevista, de 99,5 mm. Outro município com volume intenso na estado foi Cerquilho, que registrou 113 mm de chuva nas últimas 24 horas, volume equivalente a 178% dos 63,5 mm previstos para todo o mês.
Outros municípios também registraram volumes excepcionais. Em Santo André, Santos e São Sebastião, choveu em apenas 24 horas o equivalente a 67%, 74% e 60% da média esperada para todo o mês de junho, respectivamente. Na capital, os 94 mm registrados correspondem a mais da metade da chuva prevista para o mês inteiro. Em Mairinque, o acumulado atingiu 89% da média mensal, enquanto Sorocaba registrou 77% e Barueri 56%.
Problemas
Na cidade de São Paulo, um imóvel utilizado como habitação coletiva desabou na madrugada desta quarta-feira (24), no bairro Cangaíba. Duas pessoas foram retiradas dos escombros pelo Corpo de Bombeiros. Uma delas morreu no local e a outra foi socorrida com ferimentos leves. A Defesa Civil Municipal interditou o imóvel e 37 pessoas estão sendo atendidas pela assistência social para acolhimento em abrigos. A Defesa Civil do estado enviou equipe para apoiar no local.
Também na capital, na Cidade Dutra, uma enxurrada atingiu cerca de dez moradias após o extravasamento de águas pluviais por uma escadaria de acesso a uma viela. Houve o desabamento parcial dos fundos de uma residência e outras três casas apresentaram risco iminente de desabamento. Aproximadamente 60 moradores ficaram desalojados.
Em Cajamar, uma erosão provocada pelo rompimento de uma galeria de drenagem resultou no desabamento parcial da rua Padre Luiz Chispim, no bairro Polvilho. Um veículo caiu na cratera formada no local, sem registro de vítimas. A via foi totalmente interditada pela Defesa Civil Municipal.
Em Ribeirão Pires, outro afundamento de solo abriu uma cratera na rua João Dicieri, no bairro Parque Aliança. Um veículo caiu no local, também sem vítimas. A área permanece isolada para avaliação técnica.
A Defesa Civil do Estado segue monitorando as condições meteorológicas e prestando apoio aos municípios afetados. A previsão indica manutenção da instabilidade nesta quarta-feira (24), com possibilidade de novas pancadas de chuva, acompanhadas por rajadas de vento, descargas elétricas e risco para transtornos localizados, como alagamentos, enxurradas, queda de árvores e deslizamentos de terra em áreas vulneráveis.
A população deve redobrar a atenção. Em caso de chuva intensa, a orientação é evitar áreas alagadas, não enfrentar enxurradas, manter distância de córregos e rios, buscar abrigo seguro durante tempestades com raios e observar sinais de movimentação de solo, como rachaduras em paredes, inclinação de árvores, postes ou muros.
Moradores de áreas de risco devem ficar atentos aos alertas emitidos pela Defesa Civil e, diante de qualquer situação de emergência, acionar imediatamente os serviços de atendimento pelo telefone 199 da Defesa Civil ou 193 do Corpo de Bombeiros.