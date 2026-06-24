Com a proximidade do Dia dos Pais, uma das datas mais importantes para o varejo no segundo semestre, a CDL Jundiaí promove, no dia 8 de julho, um workshop de vitrinismo gratuito, voltado a comerciantes, empreendedores e profissionais do setor. A iniciativa conta com parceria do Sincomercio Jundiaí e apoio educacional do Senac.

O encontro será realizado na sede da CDL Jundiaí, na rua Senador Fonseca, 651 - Centro, com recepção às 7h30 e início das atividades às 8h. A proposta é apresentar técnicas e estratégias capazes de tornar as vitrines mais atrativas, despertando o interesse dos consumidores e contribuindo para o aumento das vendas.

Embora o foco esteja nas oportunidades geradas pelo Dia dos Pais, o conteúdo abordará conceitos que podem ser aplicados ao longo de todo o ano, auxiliando os lojistas na criação de espaços mais convidativos, organizados e alinhados ao perfil de seu público.