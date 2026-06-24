25 de junho de 2026
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CDL abre inscrições de workshop de vitrinismo para o Dia dos Pais

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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fxquadro / Freepik
Evento acontece no dia 8 de julho e vai apresentar técnicas práticas para tornar vitrines mais atrativas e aumentar o potencial de vendas do comércio
Evento acontece no dia 8 de julho e vai apresentar técnicas práticas para tornar vitrines mais atrativas e aumentar o potencial de vendas do comércio

Com a proximidade do Dia dos Pais, uma das datas mais importantes para o varejo no segundo semestre, a CDL Jundiaí promove, no dia 8 de julho, um workshop de vitrinismo gratuito, voltado a comerciantes, empreendedores e profissionais do setor. A iniciativa conta com parceria do Sincomercio Jundiaí e apoio educacional do Senac.

O encontro será realizado na sede da CDL Jundiaí, na rua Senador Fonseca, 651 - Centro, com recepção às 7h30 e início das atividades às 8h. A proposta é apresentar técnicas e estratégias capazes de tornar as vitrines mais atrativas, despertando o interesse dos consumidores e contribuindo para o aumento das vendas.

Embora o foco esteja nas oportunidades geradas pelo Dia dos Pais, o conteúdo abordará conceitos que podem ser aplicados ao longo de todo o ano, auxiliando os lojistas na criação de espaços mais convidativos, organizados e alinhados ao perfil de seu público.

De acordo com o presidente da CDL Jundiaí, Edison Maltoni, a iniciativa busca oferecer conhecimento prático aos empresários e fortalecer o comércio local. “Realizamos uma edição do Dia das Mães e o resultado foi muito positivo. Os participantes puderam colocar a mão na massa, desenvolver vitrines de acordo com seus segmentos e trocar experiências”, destaca Edison.

Além de apresentar conceitos de exposição de produtos, comunicação visual e comportamento do consumidor, o workshop permitirá que os participantes desenvolvam atividades práticas, aproximando a teoria da realidade enfrentada diariamente pelos lojistas.

A CDL Jundiaí reforça que investir na vitrine é uma das formas mais eficientes de atrair clientes, transmitir a identidade da marca e destacar produtos e promoções, especialmente em períodos de maior movimentação do comércio.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pelo link: www.sympla.com.br/evento/workshop-de-vitrinismo/3476200

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