Com a proximidade do Dia dos Pais, uma das datas mais importantes para o varejo no segundo semestre, a CDL Jundiaí promove, no dia 8 de julho, um workshop de vitrinismo gratuito, voltado a comerciantes, empreendedores e profissionais do setor. A iniciativa conta com parceria do Sincomercio Jundiaí e apoio educacional do Senac.
O encontro será realizado na sede da CDL Jundiaí, na rua Senador Fonseca, 651 - Centro, com recepção às 7h30 e início das atividades às 8h. A proposta é apresentar técnicas e estratégias capazes de tornar as vitrines mais atrativas, despertando o interesse dos consumidores e contribuindo para o aumento das vendas.
Embora o foco esteja nas oportunidades geradas pelo Dia dos Pais, o conteúdo abordará conceitos que podem ser aplicados ao longo de todo o ano, auxiliando os lojistas na criação de espaços mais convidativos, organizados e alinhados ao perfil de seu público.
De acordo com o presidente da CDL Jundiaí, Edison Maltoni, a iniciativa busca oferecer conhecimento prático aos empresários e fortalecer o comércio local. “Realizamos uma edição do Dia das Mães e o resultado foi muito positivo. Os participantes puderam colocar a mão na massa, desenvolver vitrines de acordo com seus segmentos e trocar experiências”, destaca Edison.
Além de apresentar conceitos de exposição de produtos, comunicação visual e comportamento do consumidor, o workshop permitirá que os participantes desenvolvam atividades práticas, aproximando a teoria da realidade enfrentada diariamente pelos lojistas.
A CDL Jundiaí reforça que investir na vitrine é uma das formas mais eficientes de atrair clientes, transmitir a identidade da marca e destacar produtos e promoções, especialmente em períodos de maior movimentação do comércio.
As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pelo link: www.sympla.com.br/evento/workshop-de-vitrinismo/3476200