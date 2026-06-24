Para comemorar o Dia Mundial do Fusca, celebrado em 22 de junho, os fãs do carro icônico da Volkswagen se encontrarão na próxima quinta-feira, 25 de junho, no Maxi Shopping Jundiaí. O Encontro Fusca Clube Jundiaí e Amigos, promovido pelo Fusca Clube Jundiaí, é aberto ao público e gratuito. O evento promete abrigar verdadeiras raridades sobre rodas, das 19h às 22h, no estacionamento descoberto (Entrada do Sol).
Criado por Ferdinand Porsche, o Fusca surgiu na Alemanha em 1945 para se tornar “o carro do povo”. Difícil achar uma família que nunca teve e pessoas que nunca se apaixonaram por um. O encontro será espaço para apreciar os exemplares, muitos deles originais restaurados, outros reformados e personalizados, que trazem na bagagem uma história que merece ser contada.
Da mostra, podem participar automóveis e utilitários nacionais e importados clássicos, com mais de 30 anos, além dos “fora de série”, em bom estado de conservação. Para os expositores, pede-se dois quilos de alimentos não perecíveis. Não haverá cobrança de estacionamento (entrada somente pela rua Tiradentes, até as 21h30).
O Fusca Clube teve início em 2007, com amigos “fusqueiros” que se reuniram para passar um tempo juntos. Em 2009, como uma entidade sem fins lucrativos, começou a promover eventos beneficentes para arrecadar brinquedos e alimentos para o Fundo Social de Jundiaí. O clube também está no calendário oficial da cidade, realiza encontros mensais e comboios para prestigiar os eventos dos clubes das cidades vizinhas.