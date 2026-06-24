Para comemorar o Dia Mundial do Fusca, celebrado em 22 de junho, os fãs do carro icônico da Volkswagen se encontrarão na próxima quinta-feira, 25 de junho, no Maxi Shopping Jundiaí. O Encontro Fusca Clube Jundiaí e Amigos, promovido pelo Fusca Clube Jundiaí, é aberto ao público e gratuito. O evento promete abrigar verdadeiras raridades sobre rodas, das 19h às 22h, no estacionamento descoberto (Entrada do Sol).

Criado por Ferdinand Porsche, o Fusca surgiu na Alemanha em 1945 para se tornar “o carro do povo”. Difícil achar uma família que nunca teve e pessoas que nunca se apaixonaram por um. O encontro será espaço para apreciar os exemplares, muitos deles originais restaurados, outros reformados e personalizados, que trazem na bagagem uma história que merece ser contada.