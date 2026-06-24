De acordo com dados de clima do Instituto Agronômico de Campinas (IAC), com medidor instalado na Etec Benedito Storani, próximo ao aeroporto de Jundiaí, entre a manhã de ontem (23) e a manhã de hoje (24), o acumulado de chuva já soma quase 84 milímetros na cidade. Ainda chove nesta manhã em Jundiaí e, para quinta-feira (25), há ainda previsão de chuva. Por conta disso, o mês de junho, que normalmente é mais seco, pode ser um dos mais chuvosos de Jundiaí.

No mês, até a manhã de hoje, foram 157 milímetros de chuva, volume maior que o de maio e o de abril. Mas não supera, porém, o volume registrado nos meses de verão, época tipicamente chuvosa, de acordo com dados da Defesa Civil de Jundiaí.

O que traz esta chuva a Jundiaí neste início de inverno é uma massa de ar frio, que também derruba as temperaturas. Essa massa de ar frio atinge todo o Centro-sul do país nesta primeira semana da nova estação. No Sul, inclusive, há possibilidade de neve, além de temperaturas negativas. A previsão é que o ar polar intenso comece a sair do Brasil a partir desta sexta-feira, 26 de junho.