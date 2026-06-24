Nesta quarta-feira (24), a Rádio Difusora de Jundiaí completa 80 anos de história. O aniversário marca não apenas a longevidade de um veículo de comunicação, mas a trajetória de uma emissora que ajudou a construir a identidade cultural, social e afetiva de gerações de jundiaienses.

Muito antes da chegada da internet, dos celulares e das redes sociais, a Difusora já fazia parte da rotina das famílias. Era a voz que acordava a cidade, levava informação, entretenimento e companhia para dentro dos lares. Em uma época em que o rádio era o principal elo entre as pessoas e o mundo, a emissora transformou-se em palco de sonhos, emoções e encontros.

Os programas de auditório lotavam espaços e atraíam multidões. Cantores, artistas e personalidades que marcaram a história da música brasileira passaram pelos microfones da emissora, aproximando os grandes ídolos do público do interior. Nomes que brilhavam na então poderosa Rádio Nacional encontravam em Jundiaí uma plateia calorosa e apaixonada. Entre eles, artistas que mais tarde se tornariam referências da música popular brasileira e da Jovem Guarda, além de figuras inesquecíveis como Hebe Camargo.