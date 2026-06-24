Nesta quarta-feira (24), a Rádio Difusora de Jundiaí completa 80 anos de história. O aniversário marca não apenas a longevidade de um veículo de comunicação, mas a trajetória de uma emissora que ajudou a construir a identidade cultural, social e afetiva de gerações de jundiaienses.
Muito antes da chegada da internet, dos celulares e das redes sociais, a Difusora já fazia parte da rotina das famílias. Era a voz que acordava a cidade, levava informação, entretenimento e companhia para dentro dos lares. Em uma época em que o rádio era o principal elo entre as pessoas e o mundo, a emissora transformou-se em palco de sonhos, emoções e encontros.
Os programas de auditório lotavam espaços e atraíam multidões. Cantores, artistas e personalidades que marcaram a história da música brasileira passaram pelos microfones da emissora, aproximando os grandes ídolos do público do interior. Nomes que brilhavam na então poderosa Rádio Nacional encontravam em Jundiaí uma plateia calorosa e apaixonada. Entre eles, artistas que mais tarde se tornariam referências da música popular brasileira e da Jovem Guarda, além de figuras inesquecíveis como Hebe Camargo.
Mas a história da Difusora vai além dos estúdios. A emissora esteve presente nas ruas, nos bairros e nos grandes acontecimentos. Promoveu gincanas que mobilizavam comunidades inteiras, incentivando a participação popular e fortalecendo os laços entre os moradores. Também foi protagonista de memoráveis carnavais, organizando ‘corsos’ (conhecidos desfiles) que coloriam as ruas Barão de Jundiaí e do Rosário, transformando o Centro em um grande palco de alegria e confraternização. Foi e é protagonista do nosso futebol, com uma equipe de jornalismo esportivo campeã.
Ao longo das décadas, a Difusora acompanhou as transformações de Jundiaí. Narrou conquistas, registrou momentos históricos, deu voz às lideranças, aos artistas locais e à população. Para muitos moradores, lembrar da infância, da juventude ou dos encontros em família é também lembrar da programação da emissora tocando ao fundo.
Para a diretora-presidente, Sueli Muzaiel, a história da emissora se confunde com a própria história de Jundiaí. "Celebrar os 80 anos da Difusora é celebrar a memória de milhares de famílias que cresceram ouvindo nossa programação. O rádio tem a capacidade única de criar vínculos afetivos, de estar presente nos momentos mais simples e mais importantes da vida das pessoas. Temos orgulho de fazer parte dessa história e de manter vivo esse legado construído ao longo de oito décadas, pelo meu pai Tobias Muzaiel."
O vice-presidente, Tobias Muzaiel Júnior, ressalta a importância da preservação do legado. "Meu pai sempre acreditou que a rádio deveria estar próxima da população. Essa proximidade transformou a Difusora em uma referência para a cidade. Ao completar 80 anos, renovamos nosso compromisso de continuar servindo Jundiaí com credibilidade, respeito e amor pela comunicação, sem esquecer as raízes que fizeram da emissora um patrimônio afetivo da nossa região."
Oito décadas depois de sua fundação, a Rádio Difusora continua ocupando um espaço especial no coração dos ouvintes. Mais do que uma emissora, tornou-se guardiã de lembranças, testemunha das transformações da cidade e parte inseparável da história de Jundiaí. Uma história feita de vozes, músicas, notícias, esportes e emoções que seguem atravessando gerações.