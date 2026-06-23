24 de junho de 2026
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JUNDIAÍ A CAMPINAS

Audiência Pública vai debater projeto de trem intermetropolitano

Por Da redação | Câmara Municipal de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Câmara Municipal de Jundiaí
A audiência está marcada para 15h, no plenário da Câmara Municipal de Jundiaí
A audiência está marcada para 15h, no plenário da Câmara Municipal de Jundiaí

No dia 1° de julho a Câmara Municipal de Jundiaí realizará Audiência Pública para debater o projeto do Trem Intermetropolitano (TIM), ligação ferroviária prevista entre os municípios de Jundiaí e Campinas, integrante do programa estadual Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte.

A audiência está marcada para 15h e reunirá representantes da concessionária TIC Trens, do Poder Público, entidades da sociedade civil e população em geral para apresentação do projeto e esclarecimento de dúvidas sobre as intervenções previstas na região.

O objetivo é dar transparência ao processo, ampliar o diálogo com a sociedade e possibilitar que toda a população apresente questionamentos, sugestões e contribuições sobre o empreendimento.

Debate

No centro dos debates estará o trecho entre Jundiaí e Campinas, que deverá ser beneficiado com o Trem Intermetropolitano (TIM). O projeto prevê a reativação do transporte ferroviário regional de passageiros entre os dois municípios, com passagem por Louveira, Vinhedo e Valinhos, promovendo a integração por meio dos trilhos entre as cidades da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) e da Região Metropolitana de Campinas (RMC).

Além da implantação do novo serviço ferroviário, o projeto contempla obras de modernização da infraestrutura existente, recuperação e adequação de estações, melhorias operacionais e intervenções urbanas associadas ao corredor ferroviário.

Serviço

Audiência Pública - debate do projeto do Trem Intermetropolitano (TIM)
Data: 1º de julho
Horário: 15h
Local: Plenário da Câmara Municipal de Jundiaí - Rua Barão de Jundiaí, 128 - Centro

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