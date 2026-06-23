No dia 1° de julho a Câmara Municipal de Jundiaí realizará Audiência Pública para debater o projeto do Trem Intermetropolitano (TIM), ligação ferroviária prevista entre os municípios de Jundiaí e Campinas, integrante do programa estadual Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte.

A audiência está marcada para 15h e reunirá representantes da concessionária TIC Trens, do Poder Público, entidades da sociedade civil e população em geral para apresentação do projeto e esclarecimento de dúvidas sobre as intervenções previstas na região.

O objetivo é dar transparência ao processo, ampliar o diálogo com a sociedade e possibilitar que toda a população apresente questionamentos, sugestões e contribuições sobre o empreendimento.

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