No dia 1° de julho a Câmara Municipal de Jundiaí realizará Audiência Pública para debater o projeto do Trem Intermetropolitano (TIM), ligação ferroviária prevista entre os municípios de Jundiaí e Campinas, integrante do programa estadual Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte.
A audiência está marcada para 15h e reunirá representantes da concessionária TIC Trens, do Poder Público, entidades da sociedade civil e população em geral para apresentação do projeto e esclarecimento de dúvidas sobre as intervenções previstas na região.
O objetivo é dar transparência ao processo, ampliar o diálogo com a sociedade e possibilitar que toda a população apresente questionamentos, sugestões e contribuições sobre o empreendimento.
Debate
No centro dos debates estará o trecho entre Jundiaí e Campinas, que deverá ser beneficiado com o Trem Intermetropolitano (TIM). O projeto prevê a reativação do transporte ferroviário regional de passageiros entre os dois municípios, com passagem por Louveira, Vinhedo e Valinhos, promovendo a integração por meio dos trilhos entre as cidades da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) e da Região Metropolitana de Campinas (RMC).
Além da implantação do novo serviço ferroviário, o projeto contempla obras de modernização da infraestrutura existente, recuperação e adequação de estações, melhorias operacionais e intervenções urbanas associadas ao corredor ferroviário.
Serviço
Audiência Pública - debate do projeto do Trem Intermetropolitano (TIM)
Data: 1º de julho
Horário: 15h
Local: Plenário da Câmara Municipal de Jundiaí - Rua Barão de Jundiaí, 128 - Centro