Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo SPC Brasil revela que a Copa influencia hábitos de consumo, decisões de compra e a forma como as pessoas se reúnem para acompanhar as partidas.

Assistir em casa ou com amigos?

Segundo o levantamento, 86% dos torcedores pretende assistir aos jogos em casa. A casa de amigos e familiares aparece na sequência, com 40% das intenções, enquanto 32% dos entrevistados afirmam que devem acompanhar as partidas em bares e restaurantes.

Onde assistir?

Os canais abertos de TV seguem como principais meios de transmissão, sendo a escolha de 75% dos brasileiros. Já as plataformas de streaming devem ser utilizadas por 38% dos entrevistados.

Consumo