24 de junho de 2026
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COMPORTAMENTO

CDL Jundiaí aponta efeitos da Copa no consumo dos brasileiros

Por Da redação | CDL Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
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Criada com IA
Pesquisa mostra onde os brasileiros vão assistir aos jogos e como o mundial influencia decisões de compra
Pesquisa mostra onde os brasileiros vão assistir aos jogos e como o mundial influencia decisões de compra

Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo SPC Brasil revela que a Copa influencia hábitos de consumo, decisões de compra e a forma como as pessoas se reúnem para acompanhar as partidas.

Assistir em casa ou com amigos?
Segundo o levantamento, 86% dos torcedores pretende assistir aos jogos em casa. A casa de amigos e familiares aparece na sequência, com 40% das intenções, enquanto 32% dos entrevistados afirmam que devem acompanhar as partidas em bares e restaurantes.

Onde assistir?

Os canais abertos de TV seguem como principais meios de transmissão, sendo a escolha de 75% dos brasileiros. Já as plataformas de streaming devem ser utilizadas por 38% dos entrevistados.

Consumo

Os números mostram que o consumo acontece justamente onde as pessoas estão reunidas. Seja em casa, em encontros com amigos ou em estabelecimentos comerciais, a tendência é de aumento na procura por alimentos, bebidas, itens temáticos e serviços relacionados à experiência de assistir aos jogos.

A pesquisa também aponta a força das marcas que associam sua imagem à Seleção Brasileira. Entre os entrevistados, 74% afirmam que pretendem dar preferência às marcas patrocinadoras da equipe nacional. Desse total, 53% dizem que a escolha ocorrerá desde que o preço seja acessível, enquanto 21% garantem que optarão pelas patrocinadoras, independentemente do valor.

Os dados demonstram que o vínculo emocional criado entre o consumidor e a Seleção pode influenciar diretamente as decisões de compra durante o período do torneio.

Em Jundiaí

Para o comércio de Jundiaí, a expectativa é que a Copa impulsione não apenas a torcida, mas também a economia, transformando o entusiasmo dos brasileiros em oportunidades para os negócios locais.

De acordo com a CDL, o momento continua representando uma oportunidade para criar ações promocionais, investir na ambientação das lojas, desenvolver campanhas temáticas e fortalecer o relacionamento com os clientes.

Além dos segmentos tradicionalmente ligados aos jogos, como bares, restaurantes e mercados, setores como vestuário, eletrônicos, decoração e presentes também podem aproveitar o aumento da movimentação e do interesse do público.

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