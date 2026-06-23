Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo SPC Brasil revela que a Copa influencia hábitos de consumo, decisões de compra e a forma como as pessoas se reúnem para acompanhar as partidas.
Assistir em casa ou com amigos?
Segundo o levantamento, 86% dos torcedores pretende assistir aos jogos em casa. A casa de amigos e familiares aparece na sequência, com 40% das intenções, enquanto 32% dos entrevistados afirmam que devem acompanhar as partidas em bares e restaurantes.
Onde assistir?
Os canais abertos de TV seguem como principais meios de transmissão, sendo a escolha de 75% dos brasileiros. Já as plataformas de streaming devem ser utilizadas por 38% dos entrevistados.
Consumo
Os números mostram que o consumo acontece justamente onde as pessoas estão reunidas. Seja em casa, em encontros com amigos ou em estabelecimentos comerciais, a tendência é de aumento na procura por alimentos, bebidas, itens temáticos e serviços relacionados à experiência de assistir aos jogos.
A pesquisa também aponta a força das marcas que associam sua imagem à Seleção Brasileira. Entre os entrevistados, 74% afirmam que pretendem dar preferência às marcas patrocinadoras da equipe nacional. Desse total, 53% dizem que a escolha ocorrerá desde que o preço seja acessível, enquanto 21% garantem que optarão pelas patrocinadoras, independentemente do valor.
Os dados demonstram que o vínculo emocional criado entre o consumidor e a Seleção pode influenciar diretamente as decisões de compra durante o período do torneio.
Em Jundiaí
Para o comércio de Jundiaí, a expectativa é que a Copa impulsione não apenas a torcida, mas também a economia, transformando o entusiasmo dos brasileiros em oportunidades para os negócios locais.
De acordo com a CDL, o momento continua representando uma oportunidade para criar ações promocionais, investir na ambientação das lojas, desenvolver campanhas temáticas e fortalecer o relacionamento com os clientes.
Além dos segmentos tradicionalmente ligados aos jogos, como bares, restaurantes e mercados, setores como vestuário, eletrônicos, decoração e presentes também podem aproveitar o aumento da movimentação e do interesse do público.