A comemoração dos 100 anos do tradicional clube Associação Esportiva Jundiaiense teve um significado especial no último domingo. Durante um evento realizado na sede de campo do clube, foi assinado um protocolo de intenções entre a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Educação, e o clube para avaliar uma futura cooperação que permitirá a utilização dos espaços do clube pelos alunos da Emeb Irmã Flórida Mestag.

A iniciativa abre caminho para que crianças da unidade escolar possam participar de atividades esportivas, culturais, ambientais e pedagógicas em um ambiente amplo e cercado pela natureza, localizado a poucos metros da escola. A proposta também prevê o desenvolvimento de projetos ligados à sustentabilidade, educação ambiental, convivência comunitária e lazer.

“É o primeiro passo para que esse espaço também seja utilizado pelas nossas crianças. A proposta é fortalecer atividades educacionais, esportivas, culturais e ambientais, ampliando as experiências de aprendizado e convivência dos alunos”, afirmou o prefeito Gustavo Martinelli.