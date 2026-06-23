A comemoração dos 100 anos do tradicional clube Associação Esportiva Jundiaiense teve um significado especial no último domingo. Durante um evento realizado na sede de campo do clube, foi assinado um protocolo de intenções entre a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Educação, e o clube para avaliar uma futura cooperação que permitirá a utilização dos espaços do clube pelos alunos da Emeb Irmã Flórida Mestag.
A iniciativa abre caminho para que crianças da unidade escolar possam participar de atividades esportivas, culturais, ambientais e pedagógicas em um ambiente amplo e cercado pela natureza, localizado a poucos metros da escola. A proposta também prevê o desenvolvimento de projetos ligados à sustentabilidade, educação ambiental, convivência comunitária e lazer.
“É o primeiro passo para que esse espaço também seja utilizado pelas nossas crianças. A proposta é fortalecer atividades educacionais, esportivas, culturais e ambientais, ampliando as experiências de aprendizado e convivência dos alunos”, afirmou o prefeito Gustavo Martinelli.
A secretária de Educação, Priscila Costa, também acompanhou a assinatura do protocolo: “Acreditamos em uma educação que dialoga com a cidade. Parcerias como essa ampliam o repertório dos estudantes e mostram que o processo educativo pode ser enriquecido quando diferentes atores da comunidade se unem em torno de um objetivo comum: o desenvolvimento das crianças.”
Para a diretora Tânia Vilela da Emeb Flórida Mestag, a parceria representa uma oportunidade de enriquecer o trabalho desenvolvido com os estudantes. “A escola já realiza diversos projetos ligados à sustentabilidade, ao esporte e ao desenvolvimento das crianças. Ter acesso a um espaço tão amplo e com contato direto com a natureza amplia muito as possibilidades de aprendizagem e de atividades no contraturno escolar. É um grande ganho para nossos alunos”, ressaltou.
Além de celebrar um século de história marcado pelo esporte, pela convivência e pela integração entre gerações, a Esportiva inicia uma nova etapa de aproximação com a comunidade, fortalecendo o papel social de um dos clubes mais tradicionais de Jundiaí e ampliando as oportunidades de desenvolvimento para os alunos da rede municipal.
Também estiveram presentes, representando o Legislativo, o presidente da Câmara Municipal, Edicarlos Vieira e o vereador Cristiano Lopes.