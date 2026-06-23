Frio, ventos, céu nublado e possibilidade de chuva isolada. Este é o cenário previsto para Jundiaí nos próximos dias com a chegada de uma massa de ar frio que avança pelo Estado de São Paulo. De acordo com a Defesa Civil, os termômetros deverão registrar temperaturas iguais ou inferiores a 13°C, pelo menos, até o próximo sábado (27).
Além das baixas temperaturas, a sensação térmica poderá ser ainda menor devido à combinação de chuva, ventos e alta umidade relativa do ar, exigindo atenção redobrada, especialmente com crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade.
Nesta terça-feira (23), a madrugada foi marcada por chuva fraca e persistente em grande parte do estado. Em algumas regiões, as precipitações poderão vir acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas.
Cuidados importantes durante o período de frio
A Defesa Civil recomenda que a população adote medidas simples para enfrentar as baixas temperaturas:
- Utilize roupas adequadas para se proteger;
- Mantenha os ambientes ventilados ao utilizar aquecedores;
- Redobre a atenção com crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade;
- Ofereça abrigo e proteção aos animais domésticos.
Emergência:
Defesa Civil: 199;
Guarda Municipal: 153 ou (11) 4492-9060;
Corpo de Bombeiros: 193;
SAMU: 192.