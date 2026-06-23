Frio, ventos, céu nublado e possibilidade de chuva isolada. Este é o cenário previsto para Jundiaí nos próximos dias com a chegada de uma massa de ar frio que avança pelo Estado de São Paulo. De acordo com a Defesa Civil, os termômetros deverão registrar temperaturas iguais ou inferiores a 13°C, pelo menos, até o próximo sábado (27).

Além das baixas temperaturas, a sensação térmica poderá ser ainda menor devido à combinação de chuva, ventos e alta umidade relativa do ar, exigindo atenção redobrada, especialmente com crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade.

Nesta terça-feira (23), a madrugada foi marcada por chuva fraca e persistente em grande parte do estado. Em algumas regiões, as precipitações poderão vir acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas.

Cuidados importantes durante o período de frio