24 de junho de 2026
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Massa de ar frio mantém temperaturas baixas nos próximos dias

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Além das baixas temperaturas, a sensação térmica poderá ser ainda menor devido à combinação de chuva, ventos e alta umidade relativa do ar
Além das baixas temperaturas, a sensação térmica poderá ser ainda menor devido à combinação de chuva, ventos e alta umidade relativa do ar

Frio, ventos, céu nublado e possibilidade de chuva isolada. Este é o cenário previsto para Jundiaí nos próximos dias com a chegada de uma massa de ar frio que avança pelo Estado de São Paulo. De acordo com a Defesa Civil, os termômetros deverão registrar temperaturas iguais ou inferiores a 13°C, pelo menos, até o próximo sábado (27).

Além das baixas temperaturas, a sensação térmica poderá ser ainda menor devido à combinação de chuva, ventos e alta umidade relativa do ar, exigindo atenção redobrada, especialmente com crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade.

Nesta terça-feira (23), a madrugada foi marcada por chuva fraca e persistente em grande parte do estado. Em algumas regiões, as precipitações poderão vir acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas.

Cuidados importantes durante o período de frio

A Defesa Civil recomenda que a população adote medidas simples para enfrentar as baixas temperaturas:

  • Utilize roupas adequadas para se proteger;
  • Mantenha os ambientes ventilados ao utilizar aquecedores;
  • Redobre a atenção com crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade;
  • Ofereça abrigo e proteção aos animais domésticos.

Emergência:
Defesa Civil: 199;
Guarda Municipal: 153 ou (11) 4492-9060;
Corpo de Bombeiros: 193;
SAMU: 192.

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