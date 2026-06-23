Pela campanha “Aquecendo Vidas”, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí, o domingo (22) teve entrega de agasalhos novos no bairro Morada das Vinhas, beneficiando centenas de crianças e famílias em situação de vulnerabilidade.
Ao todo, cerca de 900 agasalhos foram destinados às famílias atendidas pela comunidade local. As peças fazem parte dos cinco mil agasalhos adquiridos pela prefeitura para a campanha deste ano, que contempla crianças de 0 a 12 anos em diferentes regiões da cidade.
A ação contou com a presença do prefeito Gustavo Martinelli, que acompanhou a distribuição e conversou com moradores, reforçando a importância da união entre poder público e comunidade para cuidar de quem mais precisa. “Ver a alegria das crianças e a gratidão das famílias mostra que estamos no caminho certo. Mais do que entregar um agasalho, estamos levando acolhimento, proteção e cuidado para quem mais precisa. A solidariedade é uma das maiores forças de Jundiaí, e essa campanha é um exemplo disso”, afirmou.
Para muitas famílias, a chegada dos agasalhos é aguardada com expectativa. Moradora da Morada das Vinhas, Silvana Luiz da Rocha conta que todos os anos participa da ação e destacou a alegria das crianças ao receberem as peças. “As minhas netas ficam esperando. Elas perguntam quando vai chegar o agasalho quentinho delas. É uma campanha maravilhosa e ajuda muito as famílias”, afirmou.
Outro morador beneficiado, Wagner Garcia, ressaltou que a iniciativa vai além de quem recebe diretamente os agasalhos. Segundo ele, o espírito de solidariedade se espalha pela comunidade. “Quando percebemos que alguém está precisando mais, a gente compartilha. É uma ação importante que ajuda muitas famílias e fortalece a união entre os moradores”, comentou.
A diretora do Fundo Social de Solidariedade, Cássia Carpi, destacou o trabalho realizado para garantir que os agasalhos cheguem a quem realmente precisa. “Nos últimos anos, aperfeiçoamos o processo de cadastro e cruzamento de informações, o que permitiu ampliar o alcance da campanha, evitar duplicidades e atender mais famílias com organização e respeito. Nosso objetivo é garantir que cada agasalho entregue represente cuidado e dignidade para as crianças atendidas”, explicou.
A campanha “Aquecendo Vidas” teve início em abril e vai beneficiar cerca de cinco mil crianças em situação de vulnerabilidade. Os agasalhos são distribuídos por meio de entidades, igrejas e lideranças comunitárias previamente cadastradas, garantindo que as peças cheguem de forma organizada às famílias atendidas.
Além de manter o número de beneficiados, a prefeitura também conseguiu otimizar os recursos da campanha, reduzindo significativamente os custos graças ao aprimoramento dos processos de cadastro, triagem e contratação.
A solidariedade também pode fazer parte dessa corrente do bem. A campanha “Aquecendo Vidas” segue até agosto recebendo doações de roupas, agasalhos e cobertores usados em bom estado de conservação. Os pontos de arrecadação estão distribuídos em diversas regiões da cidade e podem ser consultados no site da Prefeitura de Jundiaí. As doações também podem ser entregues diretamente na sede do Fundo Social de Solidariedade (avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n - portão 3, anexo ao Parque da Uva) e no Paço Municipal (avenida da Liberdade, s/n - Jardim Botânico).