Pela campanha “Aquecendo Vidas”, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí, o domingo (22) teve entrega de agasalhos novos no bairro Morada das Vinhas, beneficiando centenas de crianças e famílias em situação de vulnerabilidade.

Ao todo, cerca de 900 agasalhos foram destinados às famílias atendidas pela comunidade local. As peças fazem parte dos cinco mil agasalhos adquiridos pela prefeitura para a campanha deste ano, que contempla crianças de 0 a 12 anos em diferentes regiões da cidade.

A ação contou com a presença do prefeito Gustavo Martinelli, que acompanhou a distribuição e conversou com moradores, reforçando a importância da união entre poder público e comunidade para cuidar de quem mais precisa. “Ver a alegria das crianças e a gratidão das famílias mostra que estamos no caminho certo. Mais do que entregar um agasalho, estamos levando acolhimento, proteção e cuidado para quem mais precisa. A solidariedade é uma das maiores forças de Jundiaí, e essa campanha é um exemplo disso”, afirmou.