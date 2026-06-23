A Paróquia São Pedro Apóstolo, na Vila Comercial, em Jundiaí, realizará a sua tradicional festa do Padroeiro durante os próximos três fins de semana. O festejo começa neste fim de semana (26, 27 e 28 de junho) e se estende aos primeiros dois fins de semana de julho (de 3 a 12).

Além da programação religiosa, haverá a tradicional quermesse, em um ambiente familiar e aconchegante, com música ao vivo e delícias, como: frango frito (o mais saboroso da região), lanche de churrasco, lanche de pernil desfiado, batata frita, polenta frita, cachorro-quente, vinho quente, quentão, doces e outras delícias. Também há o espaço kids, onde as crianças podem utilizar dos brinquedos acompanhadas por monitores.

A paróquia está localizada vetor Sul, que abrange os bairros da Vila Maringá, Terra Nova, Santa Clara, Boa Vista e Residencial Anchieta, já conhecidos por suas tradicionais festas e quermesses.