A Paróquia São Pedro Apóstolo, na Vila Comercial, em Jundiaí, realizará a sua tradicional festa do Padroeiro durante os próximos três fins de semana. O festejo começa neste fim de semana (26, 27 e 28 de junho) e se estende aos primeiros dois fins de semana de julho (de 3 a 12).
Além da programação religiosa, haverá a tradicional quermesse, em um ambiente familiar e aconchegante, com música ao vivo e delícias, como: frango frito (o mais saboroso da região), lanche de churrasco, lanche de pernil desfiado, batata frita, polenta frita, cachorro-quente, vinho quente, quentão, doces e outras delícias. Também há o espaço kids, onde as crianças podem utilizar dos brinquedos acompanhadas por monitores.
A paróquia está localizada vetor Sul, que abrange os bairros da Vila Maringá, Terra Nova, Santa Clara, Boa Vista e Residencial Anchieta, já conhecidos por suas tradicionais festas e quermesses.
Histórico da Festa
A Festa de São Pedro Apóstolo visa comemorar o Padroeiro da Paróquia da Vila Comercial. Essa festa, já na 26ª edição, é tradicional na região. O objetivo é proporcionar à comunidade e aos convidados em geral momentos de lazer e gastronomia típica. A festa é feita com a colaboração de fiéis voluntários.
O clima das tradicionais festas caipiras toma conta com a decoração do salão de festa e a dança da grande quadrilha, com crianças da catequese.
A renda obtida é destinada às necessidades básicas da paróquia, ações de evangelização e projetos sociais. Há 51 anos a paróquia tem uma sede da Conferência Vicentina, onde quase 18 famílias contam com a ajuda dos recursos mensalmente. Para a Missão Belém, são destinados materiais de higiene pessoal, toalhas de banho, cobertores e agasalhos para 145 internos. Na paróquia, existe também o trabalho de atender pessoas com diversas necessidades que pedem doações de roupas, leite, brinquedos e compra de remédio. O espaço físico da paróquia é cedido para outras atividades feitas pela Prefeitura de Jundiaí, como ginástica feminina, ginástica corporal, atendimento psicológico, nutricionista, terapia ocupacional e fisioterapia.
Parte Religiosa da Semana do Padroeiro
25/6 – 19h30 Missa – Pe. Genival
26/6 – 19h30 Missa – Pe. Leonardo Prado
27/6 – 18h - Missa - Pe. Daniel Bevilacqua - Pároco
28/6 – 9h30 Missa – Dom Vicente Costa (Bispo Emérito de Jundiaí)
Parte Festiva
Sextas e sábados a partir das 19h30 e domingos a partir da 11h
Aos domingos há o combo por um preço diferenciado.
Porções unitárias: frango, batata frita, arroz, macarrão a bolonhesa e maionese. Serve de três a quatro pessoas – R$ 105.
O consumo pode ser no local ou para viagem
Para mais informações:
Fone e WhatsApp: (11) 4587-0558 – Secretaria da Paróquia
WhatsApp: (11) 99956-4984 ou (11) 97276-1599 – Ana Paula ou Vinícius