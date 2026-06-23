Moradores do Loteamento Recanto da Prata, no bairro Ivoturucaia, serão beneficiados a partir desta quarta-feira (24) com o atendimento do transporte coletivo após 40 anos de espera. A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT) modificou os itinerários da linha 557 – Terminal Colônia – Ivoturucaia / Marajoara (legendas C e D), que passará a operar em horários prioritários – de pico (manhã e tarde) e na saída de escolas, no final da noite.

A princípio, a operação ocorrerá somente nos dias úteis, podendo ser ampliada conforme demanda de novos horários. A solicitação foi uma das reinvindicações dos moradores do bairro em reunião realizada com o prefeito Gustavo Martinelli. “Essa mudança atende uma demanda importante dos moradores do Ivoturucaia, que passarão a contar com o transporte público mais próximo de suas casas. É mais uma melhoria prevista no novo contrato de concessão, que tem como objetivo oferecer um serviço cada vez mais acessível e eficiente para a população”, destacou o prefeito.

O comerciante Rodrigo Betin, morador do Ivoturucaia, disse que a extensão da linha é uma grande conquista para quem vive no Recanto da Prata. “Vínhamos lutando por isso há vários anos e, com a ajuda da associação dos moradores e da prefeitura, agora teremos ônibus mais perto de casa. Muitos munícipes tinham que andar até três quilômetros para chegar ao ponto e usar a linha 553. Agradeço a todos que contribuíram com esta conquista que vai dar mais mobilidade e segurança, principalmente a quem volta do trabalho tarde da noite”, ressaltou Rodrigo.