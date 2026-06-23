Em resposta às baixas temperaturas do inverno paulista, o Programa Bom Prato vai se mobilizar para auxiliar no enfrentamento do frio com refeições quentes e acolhimento. Desde ontem (22), as 64 unidades do Bom Prato que contam com o serviço de jantar vão servir caldos nutritivos aos frequentadores. Em Jundiaí, também haverá a opção.

A ação integra a Operação Inverno, que ocorre até 22 de setembro. O Bom Prato Inverno tem como objetivo auxiliar a população em situação de vulnerabilidade social nos dias mais frios do ano. Para isso, as unidades vão complementar os jantares com caldos quentes, que contribuem para o aquecimento corporal, a hidratação e uma nutrição equilibrada.

Para além das refeições, os restaurantes populares da rede estarão de portas abertas, prontos para receber os frequentadores em seus salões, equipados para proporcionar conforto térmico durante os dias de frio mais intenso.