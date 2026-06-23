Em resposta às baixas temperaturas do inverno paulista, o Programa Bom Prato vai se mobilizar para auxiliar no enfrentamento do frio com refeições quentes e acolhimento. Desde ontem (22), as 64 unidades do Bom Prato que contam com o serviço de jantar vão servir caldos nutritivos aos frequentadores. Em Jundiaí, também haverá a opção.
A ação integra a Operação Inverno, que ocorre até 22 de setembro. O Bom Prato Inverno tem como objetivo auxiliar a população em situação de vulnerabilidade social nos dias mais frios do ano. Para isso, as unidades vão complementar os jantares com caldos quentes, que contribuem para o aquecimento corporal, a hidratação e uma nutrição equilibrada.
Para além das refeições, os restaurantes populares da rede estarão de portas abertas, prontos para receber os frequentadores em seus salões, equipados para proporcionar conforto térmico durante os dias de frio mais intenso.
“Nos dias mais frios, nosso compromisso vai além de garantir a segurança alimentar; queremos oferecer acolhimento e dignidade para quem mais precisa. Com o Bom Prato Inverno, reforçamos esse cuidado ao disponibilizar refeições quentes e nutritivas, contribuindo para o bem-estar da população em situação de vulnerabilidade em todo o Estado”, afirma a diretora Rita Dalmaso, da Diretoria de Combate à Fome (Dicof).
Na primeira edição da ação, em 2025, a adesão positiva dos frequentadores resultou em mais de 1,1 milhão de caldos servidos. O alcance reflete o compromisso do Estado de São Paulo no combate à fome no território paulista e na execução de uma política pública estruturada e eficaz como o Bom Prato.
Confira a relação das unidades que vão contar com os caldos:
- Capital: 25 de Março, Brás, Brasilândia, Campo Limpo, Capão Redondo, Cidade Ademar, Cidade Dutra, Guaianases, Heliópolis, Itaim Paulista, Itaquera, Lapa, Limão, M’Boi Mirim, Paraisópolis, Parelheiros, Perus, Santana, Santo Amaro, São Mateus, São Miguel Paulista, Tucuruvi e Vila Nova Cachoeirinha.
- Região Metropolitana de São Paulo (RMSP): Carapicuíba, Cotia, Embu das Artes, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Guarulhos, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Mogi das Cruzes I, Mogi das Cruzes II – Jundiapeba, Osasco, Santo André I, Santo André II – Vila Luzita, São Bernardo do Campo I, Suzano e Taboão da Serra.
- Interior: Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Franca, Jacareí, Jundiaí, Limeira, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Claro, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Sumaré e Taubaté.
- Litoral: Cubatão, Praia Grande, Santos I – Mercado, Santos II – Zona Noroeste e Santos IV – Dique Vila Gilda e São Vicente – Quarentenário.
Avanço na segurança alimentar
Atualmente, o programa conta com 71 unidades fixas, quatro refeitórios e 48 caminhões que atendem 53 pontos no Bom Prato Móvel, totalizando 128 localidades em 42 municípios. Somente nesta gestão, foram entregues 26 novas unidades, sendo 22 caminhões do BPM e quatro refeitórios.
A alimentação oferecida no Bom Prato é subsidiada pelo Governo do Estado de São Paulo, aumentando a oferta de comida acessível e nutritiva à comunidade. As refeições são balanceadas e oferecem, além do arroz e do feijão, uma guarnição, uma proteína e uma fruta, ao preço simbólico de R$ 1.
Em alguns pontos de atendimento também são servidos o jantar (ao mesmo preço do almoço), e o café da manhã, oferecido por R$ 0,50. Os pontos de atendimento podem ser consultados na página do programa, no link: https://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/sec_desenvolv_social/programas%20estaduais/bom%20prato