Os participantes dos programas esportivos da Prefeitura de Jundiaí já podem realizar seu recadastramento em uma nova plataforma digital desenvolvida para qualificar o atendimento e aprimorar a gestão das informações dos usuários. A iniciativa integra o processo de modernização dos serviços públicos e busca tornar mais eficiente a comunicação entre a Secretaria de Esporte e Lazer (Smel) e os alunos do Time Jundiaí.

O recadastramento é destinado aos cidadãos já matriculados nos programas Escola do Esporte, Esporte Maior, Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (Peama) e Esporte Campeão. O objetivo é atualizar e organizar o banco de dados dos participantes, garantindo mais segurança, transparência e agilidade no acesso às informações relacionadas às atividades esportivas oferecidas pelo município.

As alunas e os alunos continuarão frequentando normalmente suas aulas e atividades durante o período de recadastramento. O procedimento não altera as matrículas já existentes, mas permitirá a qualificação dos dados cadastrais, contribuindo para um atendimento mais eficiente e alinhado às necessidades dos usuários.