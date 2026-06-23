Os participantes dos programas esportivos da Prefeitura de Jundiaí já podem realizar seu recadastramento em uma nova plataforma digital desenvolvida para qualificar o atendimento e aprimorar a gestão das informações dos usuários. A iniciativa integra o processo de modernização dos serviços públicos e busca tornar mais eficiente a comunicação entre a Secretaria de Esporte e Lazer (Smel) e os alunos do Time Jundiaí.
O recadastramento é destinado aos cidadãos já matriculados nos programas Escola do Esporte, Esporte Maior, Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (Peama) e Esporte Campeão. O objetivo é atualizar e organizar o banco de dados dos participantes, garantindo mais segurança, transparência e agilidade no acesso às informações relacionadas às atividades esportivas oferecidas pelo município.
As alunas e os alunos continuarão frequentando normalmente suas aulas e atividades durante o período de recadastramento. O procedimento não altera as matrículas já existentes, mas permitirá a qualificação dos dados cadastrais, contribuindo para um atendimento mais eficiente e alinhado às necessidades dos usuários.
No caso de crianças e adolescentes, o cadastro deverá ser realizado pelo responsável legal. Quem encontrar dificuldades para concluir o procedimento poderá contar com o apoio dos educadores esportivos responsáveis pela turma em que está matriculado.
Como fazer o cadastro
- Acesse o portal: esporte.jundiai.sp.gov.br
- No menu principal, clique em “Atualize o seu cadastro”.
- Você será redirecionado para o novo link. Selecione a opção “Quero me cadastrar”.
- Preencha seus dados pessoais e endereço.
- Leia a Política de Privacidade e os Termos de Uso.
- Clique em “Cadastrar”.
Após a conclusão do processo, o usuário será direcionado para a nova plataforma e passará a receber informações, comunicados e novidades sobre os programas esportivos municipais.
Sobre a nova plataforma
A nova plataforma permitirá à secretaria manter um banco de dados mais completo e atualizado, contribuindo para uma gestão mais eficiente dos programas esportivos municipais, melhor controle da ocupação das turmas e otimização das vagas disponibilizadas à população.
Segundo a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rita de Cássia Orsi, a implantação da plataforma representa um importante avanço na modernização dos serviços prestados à população. “Estamos investindo em tecnologia para qualificar o atendimento aos usuários dos nossos programas esportivos. Com os dados atualizados e tudo mais organizado, fica mais fácil entender as necessidades dos alunos, planejar as atividades e oferecer um atendimento cada vez melhor para quem participa dos nossos programas”, destaca a secretária.
Entre as funcionalidades previstas estão a consulta de modalidades, horários, locais de atendimento, eventos esportivos, disponibilidade de vagas e outras informações relacionadas aos serviços oferecidos pela Secretaria.
Outra importante inovação será a gestão digital das listas de espera. A ferramenta permitirá maior controle sobre a ocupação das vagas, proporcionando mais transparência aos processos de ingresso nos programas esportivos e auxiliando no planejamento da ampliação da oferta de turmas e modalidades. A plataforma também contribuirá para a organização interna das atividades, auxiliando no controle de frequência, gestão de turmas, inscrições, emissão de relatórios e acompanhamento das ações desenvolvidas pela Smel.