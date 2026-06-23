O Governo Federal sancionou neste mês o novo Marco Legal do Transporte Público Coletivo Urbano, legislação que cria regras para financiamento, transparência e qualidade dos sistemas de transporte em todo o país. Em Jundiaí, parte dessas medidas já está sendo colocada em prática por meio do novo contrato de concessão do transporte coletivo.

Um dos principais pontos do novo marco é o financiamento do transporte coletivo. A proposta reconhece que o sistema não pode depender exclusivamente da tarifa paga pelos passageiros e incentiva a busca por outras fontes de recursos. Em Jundiaí, cerca de 45% do custeio do transporte já é bancado por subsídios municipais. Segundo Palhari, a ampliação das fontes de financiamento poderia ajudar a reduzir a pressão sobre os cofres públicos e ampliar os investimentos no sistema.

Segundo o diretor de Transporte Público da Secretaria de Mobilidade e Transporte de Jundiaí (SMMT), Bruno Palhari, a nova lei era aguardada pelo setor desde a pandemia, período em que muitos municípios passaram a enfrentar dificuldades para manter os sistemas funcionando diante da queda no número de passageiros. “É uma legislação muito aguardada e o nosso novo contrato de concessão já foi desenhado e modelado em função da minuta da lei que já estava disponível”, afirma.