O Governo Federal sancionou neste mês o novo Marco Legal do Transporte Público Coletivo Urbano, legislação que cria regras para financiamento, transparência e qualidade dos sistemas de transporte em todo o país. Em Jundiaí, parte dessas medidas já está sendo colocada em prática por meio do novo contrato de concessão do transporte coletivo.
Um dos principais pontos do novo marco é o financiamento do transporte coletivo. A proposta reconhece que o sistema não pode depender exclusivamente da tarifa paga pelos passageiros e incentiva a busca por outras fontes de recursos. Em Jundiaí, cerca de 45% do custeio do transporte já é bancado por subsídios municipais. Segundo Palhari, a ampliação das fontes de financiamento poderia ajudar a reduzir a pressão sobre os cofres públicos e ampliar os investimentos no sistema.
Segundo o diretor de Transporte Público da Secretaria de Mobilidade e Transporte de Jundiaí (SMMT), Bruno Palhari, a nova lei era aguardada pelo setor desde a pandemia, período em que muitos municípios passaram a enfrentar dificuldades para manter os sistemas funcionando diante da queda no número de passageiros. “É uma legislação muito aguardada e o nosso novo contrato de concessão já foi desenhado e modelado em função da minuta da lei que já estava disponível”, afirma.
O novo contrato de concessão de Jundiaí prevê que parte da remuneração da empresa responsável pelo transporte esteja ligada à qualidade do serviço prestado. Uma empresa independente realiza auditorias mensais da operação e avalia indicadores como o cumprimento das viagens programadas. Caso as metas não sejam atingidas, a concessionária pode sofrer descontos nos pagamentos. “Hoje a gente já consegue, pelo GPS, fazer esse nível de pagamento do serviço. As viagens não realizadas e os ônibus que não são inseridos na frota naquele dia não recebem por isso”, afirma.
Bruno Palhari afirma que Jundiaí já adota medidas previstas no novo Marco Legal do Transporte | Foto: Arquivo pessoal
Outro ponto previsto tanto na nova legislação quanto no contrato municipal é o aumento da transparência. A Prefeitura pretende implantar um portal com informações sobre a operação do transporte coletivo.
Enquanto essas discussões avançam, Jundiaí segue investindo na renovação da frota. São pelo menos 70 novos ônibus já entregues e outros 70 devem chegar até o final deste ano. A nova concessão também prevê ônibus maiores, veículos articulados, novo aplicativo para os usuários e telas informativas dentro dos ônibus.
O novo marco também abre espaço para discussões sobre integração regional do transporte. Entre as possibilidades está a criação de estruturas de gestão compartilhada entre municípios, o que pode facilitar, no futuro, a integração tarifária entre cidades da Região Metropolitana de Jundiaí e a conexão entre diferentes modais, como ônibus e trem. Além disso, a legislação estabelece metas para a redução gradual do uso de combustíveis fósseis e incentiva a adoção de soluções mais sustentáveis para o transporte público.