O Paulista Futebol Clube divulgou na noite desta segunda-feira (22) uma nova atualização sobre o estado de saúde do atacante Andryl, de 20 anos, que passou mal durante um treinamento realizado no estádio Jayme Cintra. Segundo o clube, o atleta apresentou evolução positiva nas últimas horas.
De acordo com a nota oficial, o jogador está consciente, lúcido e comunicativo, além de apresentar sinais vitais estáveis. Andryl permanece sob acompanhamento médico e segue realizando exames complementares para que os profissionais possam identificar a causa do problema de saúde.
O atleta continua internado e recebendo assistência da equipe médica responsável pelo caso. O clube informou que o monitoramento segue constante e que a recuperação do jogador vem sendo acompanhada de perto pelos profissionais envolvidos.
A diretoria também destacou o apoio recebido por torcedores, amigos e familiares desde a divulgação da notícia. O Paulista afirmou que continuará oferecendo todo o suporte necessário ao atleta e aos seus familiares durante o período de recuperação.
Confira a nota divulgada pelo clube:
“O Paulista Futebol Clube informa que o atleta Andryl apresentou evolução positiva em seu quadro clínico nas últimas horas.
O jogador encontra-se consciente, lúcido, comunicativo e com sinais vitais estáveis, permanecendo sob acompanhamento médico para observação e realização de exames complementares.
Andryl segue recebendo toda a assistência necessária da equipe médica, que continua investigando as causas do ocorrido e monitorando sua recuperação.
O clube agradece pelas mensagens de apoio e orações recebidas, e seguirá prestando todo o suporte ao atleta e seus familiares. Novas informações serão divulgadas assim que houver atualização do boletim médico.”