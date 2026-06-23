O Paulista Futebol Clube divulgou na noite desta segunda-feira (22) uma nova atualização sobre o estado de saúde do atacante Andryl, de 20 anos, que passou mal durante um treinamento realizado no estádio Jayme Cintra. Segundo o clube, o atleta apresentou evolução positiva nas últimas horas.

De acordo com a nota oficial, o jogador está consciente, lúcido e comunicativo, além de apresentar sinais vitais estáveis. Andryl permanece sob acompanhamento médico e segue realizando exames complementares para que os profissionais possam identificar a causa do problema de saúde.

O atleta continua internado e recebendo assistência da equipe médica responsável pelo caso. O clube informou que o monitoramento segue constante e que a recuperação do jogador vem sendo acompanhada de perto pelos profissionais envolvidos.